GUJON: Navikli smo se da dajemo mnogo značaja evroposlanicima; U sopstvenim zemljama su oni često trećerazredni političari

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon je reagujući na izjavu tajkunskih medija da dleegaciju EP nema ko da dočeka, izjavio da ga bura u čaši vode navodi na tri razmišljanja.



- Navikli smo se da dajemo mnogo značaja evroposlanicima. U sopstvenim zemljama su oni često trećerazredni političari (osim kada su iz redova opozicije – jer je bolje biti u Briselu nego ne biti nigde) a njihova stvarna moć je veoma ograničena.

- Navikli smo strance da budu primljeni na izuzetno visokom nivou, tj. na nivou iznad njihovog. Kad to nije slučaj bune se kao razmaženi.

- Treba primenjivati reciprocitet : poslanike primaju poslanici, ministre ministri, ambasadore državni sekretari (osim kada se radi o velikim državama gde postoji objektivna razlika u moći koju nosi svaka funkcija).

- Навикли смо се да дајемо много значаја европосланицима. У сопственим земљама су они често трећеразредни политичари (осим када су из редова опозиције – јер је боље бити у Бриселу него не бити нигде) а њихова стварна моћ је веома… https://t.co/ugaRCDVygF — Arno Gujon (@ArnoGujon) 13. јануар 2026.

Autor: D.Bošković