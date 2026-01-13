ZAMISLITE DA JE VUČIĆ OVO URADIO... Maja Sandu pozvala na ujedinjenje sa Rumunijom, a da je u pitanju Republika Srpska?

Dok izjava predsednice Moldavije Maje Sandu da bi glasala za ujedinjenje Moldavije sa Rumunijom prolazi bez zapažene kritike, predsednika Srbije Aleksandra Vučiča napadaju čak i kada kaže da voli Republiku Srpsku i da će Srbija uvek pomagati.

Zamislimo da je Aleksandar Vučić izgovorio samo delić onga što je izgovorila Sandu u kontekstu Republike Srpske. Nije teško zamisliti kakvih razmena bi napadi bili uzimajuću u obzir da im je Vučić već odavno "dežurni krivac".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je godinama izložen žestokim napadima, samo zato što voli srpki narod, poštujući pritom Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.

Njegove poruke podrške i emotivne povezanosti sa srpskim narodom u Republici Srpskoj redovno se tumače kao "preteće", "destabilizujuće" ili "velikosrpske".

Svima je jasno da kada predsednica Moldavije govori o mogućem ujedinjenju to se ocenuje kao "demokratski diskurs", a sa druge strane kada predsednik Srbije kaže „Volimo Republiku Srpsku i ne stidimo se da to kažemo“, to se odmah u antisrpskim medijima proglašava "opasnom retorikom"!

Da je Vučić izgovorio rečenicu sličnu onoj Maje Sandu — da bi glasao za ujedinjenje Srbije i Republike Srpske ukoliko bi se o tome ikada odlučivalo — reakcije bi bile momentalne, optužbe za rušenje mira i destabilizaciju, nacionalizam, veliku Srbiju... a to bi bio samo početak napada.

Već smo videli koliko mnogima smeta snažna Srbija na čelu sa predsednikom Vučićem. Zamislite kako bi poznati srbomrzci reagovali da ta snažna Srbija, koja nezaustavljivo napreduje, postane i teritorijalno veća. Prosto bi poludeli od zavisti.

Vučić je srbomrzcima postao odavno meta zato što ih boli kada vide koliko naša zemlja sa njim na čelu napreduje. Svaki uspeh Srbije im je poput soli na ranu.

Prethodnih meseci, pa i godina, gledali smo da se za svaki negativan događaj kod nas krivi predsednik Vučić.

To je taj refren onih koje boli snažna Srbija. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je za sve kriv, tvrde regionalni mediji, opozicija i blokaderi - i za sarajevski safari i za Oluju i za kišu i za superćelijsku oluju i za Mijatovićevu prečku…. Za sve je kriv Aleksandar Vučić

Bilo da su u pitanju nesreće, vremenske nepogode, politički ili sportski događaji, gde god da postoji iole negativan ishod - kriv je Vučić.

Opozicioni mediji u blaćenju predsednika Srbije u korak prate i regionalni mediji, pa je i njima za sve probleme kriv predsednik Srbije.

Setimo se samo kako je jasno ocenio glavni i odgovorni urednik TV Prva za Crnu Goru Dražen Živković da u Crnoj Gori postalo pravilo da se za sve krivi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da se takav način razmišljanja pretvorio u politički i društveni refren – „Vučić je kriv“.

"Svaka kiša, svaka svađa, svaki incident, pa čak i svaka cena u prodavnici, ima, po njima, potpis iz Beograda. I sve to staje u jednu rečenicu koja se pretvorila u politički refren: ‘Vučić je kriv’“. kada su pokupali svoju nekompetentnost da optuže Vučića", pojasnio je on.

Podestimo, predsednica Moldavije Maja Sandu izjavila je da bi glasala za ponovno ujedinjenje sa Rumunijom, ukoliko bi se to pitanje našlo na referendumu, ukazujući da je njenoj zemlji sve teže da samostalno „preživi”.

Sa populacijom od 2,4 miliona, stisnuta između Rumunije i Ukrajine, Moldavija je postala meta ruskog hibridnog rata, uključujući dezinformacije i izborne manipulacije, prenosi Politiko.

"Ako budemo imali referendum, ja bih glasala za ponovno ujedinjenje sa Rumunijom. Pogledajte šta se danas događa oko Moldavije, pogledajte šta se dešava u svetu", izjavila je za jedan britanski podkast Sandu koja predvodi pro-evropsku vladu u Kišinjevu.

Prema njenim rečima, maloj zemlji poput Moldavije sve je teže da preživi kao demokratska, suverena zemlja, i da se naravno suprotstavi Rusiji.

Autor: D.Bošković