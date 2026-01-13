AKTUELNO

Politika

ANA BRNABIĆ O POSETI VUČIĆA EMIRATIMA: Predsednik šeik Muhamed bin Zajed je jedan od najuticajnijih državnika u svetu

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica skupštine Srbije Ana Brnabić je govorila o poseti Aleksandra Vučića Emiratima i naglasila je da je predsednik Arapskih Emirata šeik Muhamed bin Zajed el Nahjan veliki prijatelj Srbije.

- Hoću da naglasim koliko je važna ova poseta predsednika Aleksandra Vučića u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i takođe bilatelarni sastanak sa predsednikom UAE sa kojim će predsednik Aleksandar Vučić imati sutra, zato što šeik je danas apsolutno jedan od najuticajnijih državnika u svetu. Odlično je što smo zahvaljujući svim aktivnostima predsednika Vučića uspeli da izgradima takav odnos.

- Emirati su svakako predvodnici tehnologijevu svetu, mi imamo mnogo od njih da naučimo.

- To je svakako naša politika, samostalnost i nezavisnost i dobri odnosi sa svima.

- Ostajemo na evropskom putu. Sutra ne vanredna sednica Skupštine.

- Naši građani su imali prilike da vide da je Tramp potvrdio dolazak u DAVOS, Aleksandar Vučić pripada tamo kao i svi koji su pozvani. Tradicionalno je Vučić pozvan u DAVOS, to je u interesu Srbije.

- Želim apsolutno da naglasim te dopune zakona nema veze sa ukidanjem ili smanjivanjem samostačlnosti pravosudnog sistema i ne zatire u to.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Ana Brnabić

#Politika

#SNS

#Srbija

POVEZANE VESTI

Politika

ŠEIK BIN ZAJED NA VOJNOJ PARADI SRBIJE: Moćan gost u našoj zemlji

Politika

NARODU PRIJATELJSKE SRBIJE ŽELIM DALJI NAPREDAK I PROSPERITET: Predsednik UAE Muhamed bin Zajed Al Nahjan čestitao Vučiću Dan državnosti

Politika

KAKVA ČAST! Šeik uradio nešto što nikada nije, neviđena PRIVILEGIJA za predsednika Vučića!

Politika

'NAROD NE ŽELI NI MRŽNJU, NI NASILJE NA ULICAMA' Ana Brnabić: Srbija je oaza mira i stabilnosti

Politika

NIJE BIO NA PARADAMA U MOSKVI NI PEKINGU, A DANAS ĆE VIDETI MOĆ SRPSKE ARMIJE: Lider UAE uvek bio uz našu zemlju, prisustvovaće paradi 'Snaga jedinstv

Politika

'PRIMITE IZRAZE ISKRENOG UVAŽAVANJE I NAKLONOSTI!' Šeik bin Zajed čestitao Vučiću Dan državnosti!