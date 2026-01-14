'SRAM VAS BILO, JA OVAJ POSAO RADIM 40 GODINA!': Ovako blokaderi 'poštuju' žene – ledenicama u glavu na Anu Bekutu! (VIDEO)

Neprijatne scene obeležile su sinoćni nastup Ane Bekute u Čačku. Dok je umetnica bila na bini, nekolicina ljudi, koji se u javnosti identifikuju kao blokaderi, počela je da je gađa grudvama i ledenicama.

Snimak koji kruži mrežama zabeležio je trenutak napada, ali i reakciju pevačice koja decenijama traje na našoj sceni.

Odgovor na bini

U trenutku dok su ka njoj leteli predmeti, Ana Bekuta se obratila onima koji su ometali nastup:

„Ja ovaj posao radim 40 godina, sram vas bilo!“ – rekla je Bekuta dok su ka njoj leteli ledenice i grudve.

Nasilje nad ženama za svaku osudu

Bez obzira na to šta ko mislio o njenoj muzici, ovakav postupak prema jednoj ženi i umetnici sa karijerom dugom četiri decenije izazvao je oštre reakcije. Mnogi ističu da je ovo još jedan primer kako se „blokaderi“ odnose prema ženama i da je takvo ponašanje nedopustivo.

Najporaznije je to što se na društvenim mrežama pojavljuju objave u kojima se pojedinci hvale ovim činom. Gađati ledenicom ženu koja bi po godinama mogla da im bude majka ili baka je čin koji nema opravdanje, a cela Srbija sada može da vidi kako u praksi izgleda njihovo „poštovanje“ prema ženama.

Autor: Pink.rs