'PICULA SVOJIM DEMANTIJEM POTVRDIO SVAKU VUČIĆEVU REČ' Brnabić: nisu bili pozvani, ali su se sami najavili

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je specijalni izaslanik Evropskog parlamenta(EP) za Srbiju Tonino Picula svojim demantijem nehotice potvrdio apsolutno svaku reč predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je misija EP dolazi u Srbiju nepozvana i istakla da se ta misija sama najavila.

"Aleksandar Vučić i ja smo rekli da ova misija EP u Srbiju dolazi nepozvana. Picula je za TV Nova rekao da nije istina da dolaze 'nenajavljeni'. To su dve sasvim različite stvari - dakle, nisu bili pozvani, ali su se sami najavili. Aleksandar Vučić je rekao istinu", istakla je Brnabić u objavi na mreži X.

- S druge strane, Picula kaže da je na programu radila delegacija EU u Beogradu. Super. Samo, vidite - nas, predstavnike najviših institucija Republike Srbije, nisu čak ni konsultovali, već su nas samo obavestili kada će ova grupa poslanika EP doći i tražili sastanke. Nisu čak ni pitali da li nam datumi odgovaraju ili ne - rekla je Brnabić, naglašavajući da je to nepoštovanje protokola, nepoštovanje institucije jedne zemlje, i samim tim nepoštovanje te zemlje i njenog naroda - "u ovom slučaju Srbije i svih naših građana".

Brnabić kaže da se vlasti nisu opredelile za "bojkot" kako to Picula kaže, već za nekoliko drugih stavki.

- Opredelili smo se da (1) poštujemo institucije svoje zemlje; (2) poštujemo najosnovniji diplomatski protokol; (3) ne pravimo od svoje zemlje potrčka ili koloniju u koju može da dođe ko, kako i kada hoće i da očekuje da se vidi sa predsednikom te zemlje ili predsednikom parlamenta te zemlje; (4) poštujemo one koji poštuju Srbiju. Picula je više puta pokazao da ništa od ovih preduslova za sastanak sa nama ne ispunjava. Ipak, ima ko da ga sačeka - oni koje baš briga i za institucije Srbije, i za diplomatski protokol, i za osnovno poštovanje Srbije. Nažalost, i takvih ima - napisala je ona, između ostalog, u objavi.

Autor: Iva Besarabić