AMERIKA SUSPENDOVALA VIZE CRNOGORCIMA, ALBANCIMA, MAKEDONCIMA... Ovo je detaljan spisak svih 75 zemalja, Srbije nema na listi

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp privukao je pažnju objavom na svojoj društvenoj mreži Truth Social u kojoj je prikazana lista zemalja čiji imigranti u SAD najčešće koriste socijalnu pomoć. Spisak obuhvata oko 120 država i teritorija, rangirajući ih prema procentu domaćinstava sa imigrantima koja primaju neku vrstu pomoći od države.

Na vrhu te liste našle su se zemlje poput Butana, Jemena, Somalije i mnogih drugih, gde čak više od polovine imigrantskih domaćinstava koristi federalne beneficije.

Srbije, međutim, nema na toj listi. Trampov spisak sadrži samo one zemlje čiji imigranti prelaze određeni prag korišćenja socijalnih programa (otprilike 25%), što znači da su zajednice koje retko koriste državne beneficije izostavljene iz prikaza.

Imigranti iz Srbije i drugih istočnoevropskih zemalja često se integrišu preko radnih viza ili porodičnih programa, a njihova stopa korišćenja socijalnih beneficija je ispod praga koji je Trampova administracija koristila.

Kritičari Trampove administracije tvrde da predsednik koristi selektivne brojke kako bi ojačao svoje argumente za jačanje granice i smanjenje socijalnih usluga za imigrante. Sa druge strane, pristalice smatraju da podaci ovog tipa ukazuju na neodrživost otvorene imigracione politike.

Tim povodom, oglasio se i Ministar za evropske integracije Nemanja Starović:

SAD prepoznaju ekonomsku stabilnost Srbije i odgovornu bezbednosnu politiku!

Stejt department SAD obustavlja obradu imigracionih viza za 75 zemalja od 21. januara 2026. godine, dok se ponovo razmatraju kriterijumi za procenu tzv. public charge statusa (na osnovu objektivnih faktora kao što su finansijska situacija, zdravlje i bezbednost).

Posebno je značajno da Srbija predstavlja jedinu jurisdikciju Zapadnog Balkana koja nije obuhvaćena ovom odlukom.

Ovo predstavlja snažno priznanje napretka Srbije u oblasti ekonomskog razvoja, predvidivosti i odgovorne bezbednosne saradnje - istakao je Starović.

Autor: D.Bošković