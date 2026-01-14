BLOKADERI PONOVO TRAŽE KRV I NAJAVLJUJU UBISTVO PREDSEDNIKA SRBIJE! Goran Marković: Vučić je propustio priliku da se izvuče

Goran Marković, blokaderski reditelj, u intervjuu za Radar dao je skandalozne izjave koje su mnogi prepoznali kao otvorenu pretnju Aleksandru Vučiću, predsedniku Srbije.

Goran Marković, blokader i reditelj, redovno kritikuje aktuelnu vlast.

U opozicionim medijima najavljivao je građanski rat u trenucima kada se Srbija suočavala sa blokaderima koji su pretili nasiljem, pa su njegove izjave mnogi ocenili kao huškačke i potpirujuće, a ono što je mnoge tada zgranulo je i olako poređenje Vučića sa Hitlerom.

- Građanski rat još nije počeo, ali mislim da će uskoro početi - izjavio je Marković, a tu izjavu je ubrzo preneo i tajkunski list "Danas".

- Hitler je zapalio Rajhstag, kao što je ovde zapaljen požar ispred naše skupštine - rekao je Marković i dodao da je to bio povod za uvođenje fašizma, uz napomenu da je "fašizam odavno na sceni".

- Mislim da ovaj Nacionalni stadion koji se gradi nije namenjen sportu, već višednevnom boravku većeg broja ljudi... gde su stadioni bili puni neistomišljenika koji su nestajali tokom noći. Zašto to ovde ne bi moglo da se desi? - kazao je Marković, svojevremeno.

Blokaderski reditelj sada nastavlja u istom stilu - dajući izjave za opozicioni list Radar.

U tom tekstu navodi se da je "Vučić propustio priliku da se izvuče", ali i da je "jasno da režim mora da ode", kao i da se "nada koliko-toliko mirnom raspletu", uz zlokobni dodatak: "Mada sa nama Srbima se nikad ne zna".

U ovoj groznoj izjavi mnogi su prepoznali otvoreni poziv sa jasnom porukom - traženje krvi i najavu Vučićevog ubistav.

Autor: Pink.rs