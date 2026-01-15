Gajić: Odbacivanje prijave protiv Bojovića i Miloševića pokazuje elementarno neznanje tužilaštva

Advokat Vladimir Gajić izjavio je za Euronews da je odluka Specijalnog tužilaštva da odbaci krivičnu prijavu protiv Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića, uz obrazloženje da podnosilac nema svojstvo oštećenog, „kolosalan primer neznanja“ i grubo kršenje osnovnih pravila krivičnog postupka.

Krivična prijava odnosila se na Nebojšu Bojovića, prorektora Univerzitet u Beogradu i bivšeg predsednika Skupštine akcionara kompanije Infrastrukture železnice Srbije, kao i na Milutina Miloševića, bivšeg izvršnog direktora iste kompanije.

Gajić je naglasio da je obrazloženje tužilaštva pravno neodrživo, jer svaki građanin ima pravo da podnese krivičnu prijavu, bez obzira na to da li ima status oštećenog.

„To je elementarna stvar iz krivičnog procesnog prava. Kada bi student na trećoj godini rekao da građanin ne može da podnese krivičnu prijavu ako nema svojstvo oštećenog, profesor bi ga momentalno oborio. To se zove actio popularis“, rekao je Gajić, komentarišući odluku o odbacivanju prijave protiv Bojovića i Miloševića.

On je kao primer naveo praksu postupanja po krivičnim prijavama koje podnosi SRBPOK, ističući da policijski službenici koji ih potpisuju nemaju svojstvo oštećenog, ali se po tim prijavama redovno postupa.

Prema njegovim rečima, Specijalno tužilaštvo, na čijem je je čelu Mladen Nenadić, u praksi često ne postupa po krivičnim prijavama građana, niti ih formalno razmatra, osim kada prijave dolaze od državnih organa. U slučaju prijave protiv Bojovića i Miloševića, kako je naveo, učinjen je izuzetak, ali na pravno pogrešan način.

Gajić je podsetio i na raniji slučaj krivične prijave koju je lično podneo u vezi sa izborom člana Visokog saveta tužilaštva, navodeći da je bila usmerena protiv odgovornih koji su omogućili izbor, ali i protiv Zagorke Dolovac. Kako je naveo, u tom predmetu je od njega traženo da sam pribavlja dokaze, iako je to, prema zakonu, obaveza tužilaštva u okviru predistražnog postupka.

„Dokazi se nalaze u spisima drugih predmeta i u posedu su samog tužilaštva. Građani ne mogu i ne smeju da rade posao tužilaca“, rekao je Gajić.

On je zaključio da država ne sme da dozvoli da u najvažnijim pravosudnim institucijama rade ljudi koji ne poznaju osnovna pravila krivičnog postupka.

„Odbacivanje krivične prijave protiv osoba koje su obavljale visoke funkcije u državnim institucijama i javnim preduzećima iz ovakvih razloga nije samo pravna greška, već ozbiljan problem za pravni poredak i poverenje građana u institucije“, poručio je Gajić.