Mrdić: Dolovac i Nenadić naredili da se odbaci krivična prijava protiv Bojovića i Miloševića, sledi krivična prijava protiv tužioca (FOTO)

Istog dana kada je Narodna skupština Republike Srbije počela raspravu o setu pravosudnih zakona koji sam, kao narodni poslanik, predložio dobio sam osvetnički odgovor Zagorke Dolovac i Mladena Nenadića.

Juče sam zvanično primio dopis Javnog tužilaštva za organizovani kriminal koji je potpisao javni tužilac Željko Jočić u kome me obaveštavaju da su doneli rešenje o odbačaju krivične prijave, koju sam podneo protiv prorektora Beogradskog univerziteta i bivšeg predsednika Skupštine akcionara kompanije Infrastruktura Železnice Srbije Nebojše Bojovića i bivšeg izvršnog direktora kompanije Infrastruktura Železnice Srbije Milutina Miloševića.

Bez obzira što se na dopisu nalazi datum 29. decembar on mi je uručen juče jer su Dolovac i Nenadić, vođe tužilačko – kriminalne bande koja je otela tužilaštvo u Srbiji, čekali da vide da li će započeti sednica Narodne skupštine na kojoj se raspravlja o setu pravosudnih zakona. Koliko juče, hrabrili su svoje saradnike da ova sednica nikada neće početi jer će ih njihovi strani centri moći zaštititi.

Razlozi za odbacivanje prijave

Razlog zbog koga je „odbio” moju krivičnu prijavu dokaz je da su Bojović i Milošević krivi. Tužilac Željko Jočić uspeo je da zaključi da se moja krivična prijava odbacuje jer ja „nisam oštećeno lice u postupku”. Dakle, tužilac nije smeo da napiše da se prijava odbacuje jer nema krivične odgovornosti Bojovića i Miloševića, niti da nisam ponudio dokaze da su ova dvojica najodgovornija za pad nadstrešnice. Zato je smislio formulaciju da nisam oštećeni. Ovom formulacijom Dolovac i Nenadić preko Jočića narugali su se porodicama nastradalih u nesreći.

Prema Zakoniku o krivičnom postupku svako ima pravo da podnese krivičnu prijavu ako postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti. U mojoj prijavi dokazana je opravdana sumnja da su Nebojša Bojović i Milutin Milošević izvršili krivična dela čija posledica je smrt šesnaest lica i više teško povređenih. Zato je dopis tužioca Jočića ili potpuno neznanje ili uvreda za zdrav razum.

Najava nove krivične prijave

Kako nikada ne odustajem, već ove nedelje podneću Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv javnog tužioca Željka Jočića, jer ono što je učinio nije samo ruganje porodicama žrtava već i krivično delo u vršenju tužilačke funkcije. Vreme je da tužilačka banda, Dolovac – Nenadić, shvati da je počelo vreme odgovornosti i da će odgovarati za sve zločine.

Na kraju, pitaću nešto lično Mladena Nenadića. Nenadiću, dok se opijaš po kafanama, dok nazdravljaš sa Bojovićem i Miloševićem, dok pijan pretiš koga ćeš da uhapsiš – da li možeš mirno da spavaš? Opijaš se sa ubicama sa Železničke stanice Novi Sad koje štitiš, Nenadiću? Dno je dno kako god okreneš čašu. Isto je i sa Nenadićem.

dr Uglješa Mrdić Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS

Autor: Dalibor Stankov