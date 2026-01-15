Stanković za Pink o radu škola u mestima gde je vanredna situacija: Nadamo se da će polugodište početi redovno, ali postoji i opcija onlajn nastave

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da je plan da se u školama u opštinama u kojima je vanredna situacija zbog vremenskih nepogoda, uvede onlajn nastava na početku drugog polugodišta.

Stanković je za Pink objasnio da je ministarstvo formiralo Radnu grupu koja koordinira sa direktorima škole, školskim upravama i lokalnim samoupravama, posebno u opštinama gde je još uvek na snazi vanredna situacija.

- Nadamo se da će biti dovoljno resursa da drugo polugodište počne redovno, ali imamo i plan B, a to je da se, dok traje vanredna situacija, vratimo na onlajn režim, ali ovog puta privremeno i zbog prirodnih nepogoda, kao što je to bilo i u vreme pandemije - rekao je Stanković.

Govoreći o Sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI), on je naveo da se primenjuje u 106 visokoškolskih ustanova i da se povećava broj fakulteta koji uvode taj sistem naglasivši da nema odlaganja primene. - U ovom trenutku više od 50 odsto visokoškolskih ustanova uspešno primenjuje SPIRI. Još nisu svi počeli da ga primenjuju, s obzirom da ima fakulteta koji isplaćuju zaradu ođednom - rekao je Stanković.

Naglasio je da nema odlaganja primene tog sistema na fakultetima, što je ranije tražio rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, i naveo da je to stav Vlade Srbije, Ministarstva prosvete i Ministarstva finansija.

Stanković je rekao da je upotreba tog sistema u visokoškolskim ustanovama trebalo da počne 2022. godine, a da se već primenjuje u osnovnom i srednjem obrazovanju.

- Naravno da postoji određena posebnost kada je reč o funkcionisanju fakulteta, ali se radi na tome da se otklone sve nedoumice koje se tiču normalnog funkcionisanja - kazao je ministar. Kada je reč o finansiranju visokoškolskih ustanova, on je navdeo da između 70 i 75 odsto sredstava dolazi od države, a ostatak od međunarodnih projekata ili projekata koji finansira Fond za nauku, kao i da se sopstveni prihodi fakulteta ostvaruju upotrebom resursa koje im je dala država.

- Ljudi koji rade na fakultetu su zaposleni kao državni službenici. A čiji je to imovina, pa državna. A čiji je prihod - fakultetski. E pa da vidimo da postoji taj prihod, a ne da taj prihod ne bude vidljiv. Može i sad da bude vidljiv, ali preko SPIRI-ja će biti jednostavnije - rekao je Stanković.

Prema njegovim rečima, netačni su navodi da će za sva plaćanja veća od 100.000 dinara, fakulteti morati da čekaju odobrenje Ministarstva i pojasnio da se to odnosi samo ako fakulteti žele da izvrše plaćanja na današnji dan.

- Ako imate urgentno plaćanje, onda će doći na odobrenje Ministarstva prosvete, a u roku od pet dana se redovno vrše. Ne pada mi na pamet da bilo kome bilo šta opstruiram. Dajte mi razloženje, dajte mi specifikaciju zašto ćete taj novac da koristite, biće potpisano istog sekunda - rekao je Stanković i dodao je da će se inspekcijskim nadzorom utvrđivati ukoliko novac bude korišćen u neke druge svrhe i ko je odgovoran za to.

Stanković je rekao da je protivljenje uvođenju tog sistema pokušaj da se pronađe novi povod za političke igre na univerzitetu i da se zadrži sadašnje stanje pre uvođenja SPIRI-ija.

Istakao je da je cilj da se uspostavi jasna i dostupna informacija oko toga kako se koristi novac koji potiče od budžetskih korisnika.

- Taj novac ide za obrazovanje, za školovanje dece, za usvajanje novih znanja i veština, za napredak ovog društva. Mi moramo da znamo kao odgovorna država kako se i na koji način taj novac alocira, kako se on prenosi, zašto se prenosi, kolika je visina primanja, da bi mogli da postupamo odgovorno i kao ministarstvo, i kao visokoškolske ustanove, i kao srednjoškolske ustanove - kazao je Stanković.

Autor: S.M.