GUJON SPUSTIO PICULU NA ZEMLJU: On ne predstavlja EU, on je samo jedan od 720 poslanika – i ovo mu je mnogo!

Povodom dolaska izvestioca Evropskog parlamenta Tonina Picule u Beograd i medijske bure koja se tim povodom podigla, oglasio se direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon.

Gujon je na društvenoj mreži X (bivši Tviter) jasno poručio da Picula nema težinu kakva mu se u određenim krugovima pripisuje, podsećajući na činjenice o njegovom statusu unutar evropskih institucija.

"@TPicula ne predstavlja ni celi Evropski parlament ni Evropsku uniju. On je jedan od 720 poslanika EP. I videće se sa nekima od 250 poslanika našeg parlamenta. U skladu sa nivoom koji predstavlja. I to mu je mnogo". 👏@anabrnabic



Dok se pravi veštačka bura o dolasku 9/720… https://t.co/NqFom00hwf — Arno Gujon (@ArnoGujon) 15. јануар 2026.

"On je samo jedan od 720 poslanika"

"Tonino Picula ne predstavlja ni celi Evropski parlament ni Evropsku uniju. On je jedan od 720 poslanika EP. I videće se sa nekima od 250 poslanika našeg parlamenta. U skladu sa nivoom koji predstavlja. I to mu je mnogo", napisao je Gujon, reagujući na Piculine izjave o odbijanju državnog vrha Srbije da se sa njim sastane.

Veštačka bura i strateški razgovori

Gujon je istakao da se u javnosti stvara "veštačka bura" o dolasku tek devet od ukupno 720 poslanika Evropskog parlamenta, koji, prema njegovim rečima, nemaju presudan uticaj na ključne odluke.

"Dok se pravi veštačka bura o dolasku 9/720 poslanika EP koji se skoro pa ništa ne pitaju, predsednik Aleksandar Vučić je pre dva dana razgovarao o strateškim temama sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom", naglasio je Gujon.

Ova reakcija usledila je nakon što je Picula za medije ocenio da odbijanje političkog vrha Srbije da se sastane sa delegacijom EP predstavlja "izbegavanje dijaloga sa onima koji odlučuju o evropskom putu zemlje".

Autor: Dalibor Stankov