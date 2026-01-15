SNS U NIŠU RAZOTKRIO ŠEMU U MEDIJANI: Nastavlja se blokadersko ispumpavanje miliona preko nadstrešnice bez dozvole!

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Nišu održao je danas vanrednu konferenciju za medije na kojoj je izneo teške optužbe na račun rukovodstva Gradske opštine Medijana.

Prema rečima Miloša Đorđevića, člana Glavnog odbora SNS, rekonstrukcija nadstrešnice ispred ove opštine sprovedena je mimo zakona, uz "ispumpavanje" budžetskog novca.

Đorđević je naglasio da je Medijana danas "slobodna jedino od poštovanja zakona" i da u njoj vladaju anarhija i bezvlašće.

Nadstrešnica bez papira i nadzora?

Najveći skandal, prema tvrdnjama SNS-a, jeste činjenica da je nadstrešnica rekonstruisana bez ijednog potrebnog dokumenta.

Radovi su izvedeni bez projektno-tehničke dokumentacije, bez stručnog nadzora i bez zvaničnog prijema radova. Ovakvim ponašanjem rukovodstvo opštine direktno ugrožava bezbednost svih Nišlija koji tuda prolaze – upozorio je Đorđević i najavio hitnu prijavu građevinskoj inspekciji.

Milion dinara za "sumnjive" radove

Na konferenciji su izneti i konkretni finansijski podaci koji bacaju sumnju na korupciju:

Firmi „Paleks“ je za ove radove plaćeno blizu milion dinara, što je, prema tvrdnjama SNS, nekoliko puta više od realne vrednosti.

Polovina te sume isplaćena je avansno, odmah po potpisivanju ugovora.

SNS sumnja da je reč o "blokaderskoj akciji ispumpavanja para" svih građana najmnogoljudnije niške opštine.

Gde su odgovori o "Baronu" i parama za muzičare?

Miloš Đorđević je podsetio javnost da se Mladen Đurić i saradnici još uvek nisu ogradili od Dragana Milića, čiji je bliski saradnik, poznat pod nadimkom „Baron“, trenutno u pritvoru zbog sumnje za proneveru cigareta vrednih 2 miliona evra.

Takođe, postavljeno je pitanje zašto se iz budžeta Medijane plaćaju nastupi isključivo onih izvođača koji podržavaju blokade.

Zanimljivo je da je konferenciju SNS-a "iz prikrajka" pratilo i samo rukovodstvo opštine Medijana, predvođeno predsednikom Mladenom Đurićem, ali odgovori na postavljena pitanja još uvek nisu stigli.

Autor: Dalibor Stankov