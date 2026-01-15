Krkobabić: U Negotinu stanje redovno

„Stanje u Negotinu i njegovim selima je redovno. Nema većih i dužih prekida u snabdevanju strujom i vodom, a putevi su raščišćeni i prohodni“, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić prilikom posete selima Bukovče i Rečka u Negotinskoj Krajini i dodao „Neposredni susreti sa ljudima nemaju alternativu.

Problemi koji su izneti su konkretni, a tiču se pre svega trajnog rešavanja vodosnabdevanja, lokalnih i atarskih puteva, kao i okončanja posla vezanog za komasaciju“.

Nakon kratkog sastanka sa predsednikom opštine Vladimirom Veličkovićem, ministar je sa saradnicima prvo obišao meštane sela Bukovče, a nakon toga i selo Rečka, gde je imao priliku da se neposredno susretne sa stanovnicima ovih naselja i

da čuje iz prve ruke šta ih muči i šta im je potrebno.

Najveće negotinsko naselje sa više od 430 domaćinstava i oko 1.500 stanovnika Bukovče, muči problem sa vodosnabdevanjem, pa je predsednik ove mesne zajednice

Vojislav Balavesković podvukao važnost rešavanja tog problema.

„Organizovali smo akcije čišćenje snega, sanirali smo puteve, pa smo izbegli zastoje u saobraćaju. Meštani sela su izrazili spremnost da i ličnim sredstvima učestvuju u rešavanju ovih problema, pre svega kada je reč o vodosnabdevanju“, poručio je Balavesković.

Nakon obilaska pomenutih sela Krkobabić je konstatovao je da su opštinske komunalne službe valjano uradile svoj posao i u veoma otežanim zimskim uslovima. Kroz različite programe Ministarstva za brigu o selu, Opština Negotin pomognuta

je sa više od 58 miliona dinara. Pored ostalog, lane je kompeltno obnovljen Seoski dom kulture u Štubiku. Skućeno je 16 porodica preko programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu sesoke kuće sa okućnicom u selima – Čubra, Mokranje,

Popovica, Brestovac, Kobišnica, Štubik, Rečka, Mihajlovac, Rajac, Vidrovac, Vratna, Jasenica i Rogljevo.

Od 2018. do 2021. godine pomognut je rad tri zemljoradničke zadruge. Negotinu su preko programa ovog Ministarstva dodeljena i sredstva za nabavku minibusa za besplatan prevoz seoskog stanovništva, kao i za održavanje manifestacije

„Miholjski susreti sela“ prethodne četiri godine.

Autor: Jovana Nerić