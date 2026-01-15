'TA ISTINA OSTAĆE TRAJNO ZAPISANA' Kancelarija za KiM: Priština danas nastavila sistemsko fabrikovanje činjenica povodom slučaja Račak

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je Priština sistemsko fabrikovanje činjenica povodom slučaja Račak nastavila i danas orkestriranom kampanjom i napadima Aljbina Kurtija na Beograd, kako bi zamaglila istinu kako o ovom događaju, tako i o brojnim nekažnjenim zločinima nad Srbima.

U saopštenju Kancelarije povodom današnjih optužbi iz Prištine na račun Beograda za slučaj Račak, ističe se da ekspertski, detaljan, metodičan i činjenično utemeljen izveštaj istražnog sudije u tom predmetu Danice Marinković nedvosmileno potvrđuje istinu o svim manipulacijama, dokazima i narativima o Račku u režiji Vilijema Vokera, kao i da je "Račak bio najveće uporište OVK terorista".

- Ta istina ostaće trajno zapisana i otrgnuta od zaborava uprkos bezočnim nastojanjima Prištine da se ti događaji prikažu u drugačijem svetlu - naglašava se u saopštenju.

"Niko nije odgovarao za zločine nad Srbima"

Ukazuje se da je upravo kampanja laži poslužila kao bezočno opravdanje i povod za protivpravnu agresiju dela međunarodne zajednice na SR Jugoslaviju i bombardovanje naše zemlje, suprotno međunarodnom pravu i mimo odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

- Podsećamo da do dana današnjeg niko nije odgovarao za zločine nad Srbima počinjene od strane terorista OVK, od Starog Gracka, Livadica, ubistva srpske dece na Bistrici i brojnih drugih zlodela, a da se u Hagu vode postupci protiv lidera ove zločinačke organizacije zbog monstruoznih ubistava, otmica i mučenja Srba - navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da se više od 550 Srba i dalje vode kao nestali i da njihove porodice i dalje čekaju pravo i pravdu i naglašava da toj istini u oči treba da pogleda i Aljbin Kurti.

Osmani i Kurti ponovili optužbe na račun Beograda

Predsednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani i premijer u tehničkom mandatu Aljbin Kurti danas su, na godišnjicu dođajaja u Račku, ponovili optužbe na račun Beograda da je u tom selu počinjen ratni zločin nad albanskim civilima.

Istražni sudija u slučaju Račak Danica Marinković izjavila je ranije danas za Tanjug da je u Račku bilo uporište albanskih terorista i da su oni stradali 15. januara 1999. u sukobu sa snagama bezbednosti, a ne civili, ističući da o tome postoji dokazni materijal.

Autor: D.Bošković