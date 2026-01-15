AKTUELNO

Politika

PRIMER PRAVE SARADNJE: Srbija i Mađarska simbol partnerstva i prijateljstva u regionu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ ||

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se sa šefom mađarske diplomatije Peterom Sijartom i poručio da su odnosi ove dve države simbol partnerstva i prijateljstva u regionu, Evropi i širem svetu.

Đurić se oglasio na društvenim mrežama i istakao da mu je zadovoljstvo što je Sijarto prvi ministar u poseti Beogradu u ovoj godini.

''Ponosan sam što smo moj mađarski kolega i ja deo generacije državnog rukovodstva koja podiže naše odnose na nove visine, stalno istražujući nove načine za dalje unapređenje naše saradnje u svim oblastima i negovanje još bližih veza između naših naroda'', napisao je Đurić na svom Instagram profilu.

Šef srpske diplomatije istakao je da su odnosi Srbije i Mađarske simbol dobrosusedstva, partnerstva i prijateljstva u regionu, Evropi i širem svetu, potkrepljeni svestranom, stalno razvijajućom bilateralnom saradnjom koja se proteže čak i van granica dveju zemalja.

Autor: D.Bošković

