'NEĆE SE STATI DOK I POSLEDNJI GRAĐANIN NE DOBIJE ELEKTRIČNU ENERGIJU' Mesarović: U Srbiji trenutno bez struje 377 korisnika, a ne 14.000 kao što poslanica SSP obmanjuje javnost

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oštro je reagovala na izjavu pšoslanice SSP Jelene Spirić da su uzrok prekida u snadbevanju elekrtičnom energijom Elektromreže Srbije ističići da tako samo obmanjuje javnost i širi paniku.

-Poznato je da je glavni manir Đilasa i predstavnika njegove stranke laž i izricanje neistina, kao i apsolutna nestručnost i neznanje na svim poljima. Pa je tako jedna od njegovih perjanica Jelena Spirić i danas brutalno obmanula javnost i građane Republike Srbije šireći paniku, a sve sa ciljem kako bi još jednom ponizila sve zaposlene u elektroenergetskom sektoru koji danima unazad, usled ogromnih snežnih padavina koje su zadesile celu Evropu, ulažu nadljudske napore kako bi svaki stanovnik naše zemlje u najkraćem roku dobio električnu energiju - rekla je Mesarović.



U Srbiji su trenutno, kako je rekla Mesarović, 377 korisnika bez električne energije, što je 0,01% od ukupnog broja mernih mesta u celoj državi.

- Ne 14.000 kako tvrdi Jelena Spirić, radnici Elektrodistribucije Srbije neće stati, pa ni u ovim vanrednim okolnostima, sve dok poslednji korisnik ne dobije električnu energiju. Da je Jelena Spirić imala želju da nešto nauči, mogla je bar iz medija da sazna da su ulaganja u elektroenergetski sektor rekordna, za razliku od nekih drugih vremena kada se brinulo isključivo o tome kako će Đilas i njemu slični, što više opljačkati džepove građana Srbije ostavljajući državu na ivici bankrota - navela je Mesarović i istakla da se politika koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Vlada Srbije i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević pokazala kao jedina politika rezultata koja je narodu obezbedila bolji životni standard i to je politika brige o svakom građaninu naše zemlje.

Autor: D.Bošković