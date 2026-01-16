Nastavlja se totalni rat među blokaderima i strankama opozicije u Kuli.
Ljiljana Knežević iz Inicijative "Mladi Kule" izjavila je:
Imali smo mi sastanke sa lokalnom opozicijom, mi smo njih pozvali na našu listu ali kao pojedinci, bez stranačkih organizacija, ali samim ujedinjenjem opozicije ona se sama odvojila od nas i jedinstvene liste! Oni su se ujedinili sa opozicijom od koje smo se mi, a i studenti, ogradili prvog dana protesta. Ogradili smo se od opozicije! Oni su se tek sad pojavili u Kuli, otvaraju brendirane lokale različitih stranaka i nastupaju sa idejom ujedinjenja opozicije. TO SU SSP, NOVI DSS I POKS! Oni su ovde nastali preko noći!"
OPŠTI HAOS U KULI PRED LOKALNE IZBORE! Opozicija se ujedinjuje, ne želi sa blokaderima a blokaderi ne žele SSP, DSS i POKS?!— DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) 16. јануар 2026.
Ljiljana Knežević iz Inicijative "Mladi Kule":
"Imali smo mi sastanke sa lokalnom opozicijom, mi smo njih pozvali na našu listu ali kao pojedinci, bez… pic.twitter.com/SpWJSt5kHv
Autor: Pink.rs