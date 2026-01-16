AKTUELNO

OPŠTI HAOS U KULI PRED LOKALNE IZBORE: Opozicija se ujedinjuje, ne želi sa blokaderima a blokaderi ne žele SSP, DSS i POKS?!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Nastavlja se totalni rat među blokaderima i strankama opozicije u Kuli.

Ljiljana Knežević iz Inicijative "Mladi Kule" izjavila je:

Imali smo mi sastanke sa lokalnom opozicijom, mi smo njih pozvali na našu listu ali kao pojedinci, bez stranačkih organizacija, ali samim ujedinjenjem opozicije ona se sama odvojila od nas i jedinstvene liste! Oni su se ujedinili sa opozicijom od koje smo se mi, a i studenti, ogradili prvog dana protesta. Ogradili smo se od opozicije! Oni su se tek sad pojavili u Kuli, otvaraju brendirane lokale različitih stranaka i nastupaju sa idejom ujedinjenja opozicije. TO SU SSP, NOVI DSS I POKS! Oni su ovde nastali preko noći!"
Sijarto: Tesni pregovori MOL-a i ADNOK-a, povećanje udela Srbije u NIS-u matematički moguće

