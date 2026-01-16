Osam godina od smrti Olivera Ivanovića - Brnabić prisustvovala pomenu, pa poručila: Priština sabotira istragu o njegovom ubistvu (FOTO)

U Hramu Svetog Save u Beogradu jutros je održan pomen povodom osam godina od ubistva Olivera Ivanovića, lidera Građanske inicijative "Srbija, demokratija i pravda", a pomenu su prisustvovali i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

Najpre su sveštenici u Hramu održali pomen, a zatim su članovi uže Ivanovićeve porodice, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Marko Đurić paljenjem sveća odali počast i time obeležili osam godina od ubistva Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici.

Pomenu su, pored Ivanovićeve udovice Milene Popović, Oliverovog sina, rodbine i prijatelja, prisustvovali i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević.

Oliver Ivanović ubijen je sa šest hitaca u leđa u ranim jutarnjim satima 16. januara 2018. godine, ispred sedišta svoje stranke u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Sahranjen je 18. januara u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Brnabić: Priština sabotira istragu o ubistvu Olivera Ivanovića

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Priština sabotira istragu o ubistvu lidera Građanske inicijative "Srbija, demokratija i pravda" Olivera Ivanovića i da zato ni posle osam godina od ubistva Ivanovića ne postoje informacije o tome ko je organizator, naručilac i počinilac tog ubistva.

- Prošlo je osam godina od svirepog ubistva Olivera Ivanovića, osam godina bez pravde, osam godina bez informacija o tome ko je organizator, naručilac i počinilac ovog ubistva, osam godina Priština sabotira dolaženje do pravde ili bilo kakvu značajnu i smislenu istragu - rekla je Brnabićeva nakon pomena koji je održan u Hramu Svetog Save podvodom osam godina od ubistva Ivanovića.

Navela je da pravda može da bude spora, ali je uvek dostižna.

- Mi ćemo nastaviti, kao što to govorimo svake godine, da insistiramo na pravdi. Pravda je dostižna, nekada jeste izuzetno spora, ali uvek je dostižna. Mi ćemo nastaviti da insistiramo i da se pronađu nalogodavci, organizatori i ubice Olivera Ivanovića - istakla je Brnabićeva.

Dodala je da činjenica da Priština sabotira istragu pokazuje da ubica nije srpskog roda.

- Sama činjenica da je Priština ta koja sabotira istragu i ne deli bilo kakve informacije govori o tome da ubica nije srpskog roda zato što svi znamo iza čega sve stoji Priština i kakve su im vrednosti, a da imaju bilo kakve sumnje da je bilo ko srpskog roda stajao iza ubistva Olivera Ivanovića, ti ljudi bi već davno bili optuženi i oni bi pokazali dokaze. Dakle, Priština krije nekog drugog, ali će se pravda svakako saznati. Mi ćemo na pravdi nastaviti da insistiramo - istakla je Brnabićeva.

Autor: A.A.