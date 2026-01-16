AKTUELNO

Politika

BRKOVIĆ MONSTRUOZNO PRETIO VUČIĆU, DINA VUČINIĆ GA DEMOLIRALA: Pokazao svoje 'poznavanje' istorije, frljajući se Španijom, Čileom, Pinočeom i Franciskom

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Instagram.com/dina_vucinic ||

Dina Vučinić, predsednica Skupštine Grada Novog Sada, oglasila se povodom novih pretnji predsedniku Aleksandru Vučiću koje je uputio Brajan Brković, ali i blamantnog političkog neznanja.

Naime, Brković je u gostovanju u jednom podkastu naveo da je Pinoče bio čelnik Španije, iako je opšte poznato da je bio predsednik Čilea.

-Kada Miran Pogačar da otkaz Brajanu Brkoviću sa mesta sekretarice, tada sama dela govore o kapacitetima dotičnog.

Brajan Brković, bivša sekretarica odborničke grupe Srbija centar - SRCE u Skupštini Grada Novog Sada pokazao je svoje „poznavanje“ istorije, frljajući se Španijom, Čileom, Pinočeom i Franciskom…

Brajan se ponovo izgubio - ovog puta u razmatranju vladara - ali se nijednog trenutka nije izgubio u mržnji prema predsedniku Aleksandru Vučiću. Tako „stručan“, u studiju bez znanja, bez ikakvog političkog programa, opsesivno bez srama, režira imaginarno suđenje, nabrajajući lokacije i govoreći o vrstama smrti.

Jedini stvarni strah prestravljenog Brajana Brkovića jeste osećaj da će predsednik Aleksandar Vučić, biran voljom naroda i zbog razvojne politike koju vodi, biti ponovo biran- istakla je Vučinić na Instagramu.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Brajan Brković

#Dina Vučinić

#Instagram

#Miran Pogačar

#Novi Sad

#Pinoče

#Politika

#Skandal

#Skupština grada Novog Sada

#Srbija centar SRCE

#istorijski blam

#pretnje

#vesti Srbija

#Čile

#Španija

POVEZANE VESTI

Politika

'GRANICE MORAJU DA POSTOJE' Predsednica Skupštine Grada Vučinić: POKS, Novi DSS i Bora Novaković da se izjasne da li dele stavove Miše Bačulova?

Politika

'SNAŽNA SRBIJA NE ODGOVARA BRKOVIĆU' Dina Vučinić: Svaka reč koju Brković izgovori je tirada besmisla, ogoljena laž, i bezočna uvreda! To znaju svi gr

Politika

Kolika si neznalica od nula do Brajan Brković? Blokader pretio Vučiću, pa se obrukao za sve pare (VIDEO)

Politika

Dina Vučinić, predsednica Skupštine Grada Novog Sada: Zbog najavljenog haosa odlaže se sednica Skupštine grada, Novi Sad ide na privremeno finansiranj

Politika

Vučinić Bačulovu: Ako ste nevini, nemate razloga za nervozu, a čujem da ste van zemlje

Politika

Dina Vučinić, predsednica Skupštine Grada Novog Sada, nakon haosa na novosadskim ulicama: Srećom da nam državu vode Aleksandar Vučić i Miloš Vučević