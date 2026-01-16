Kolika si neznalica od nula do Brajan Brković? Blokader pretio Vučiću, pa se obrukao za sve pare (VIDEO)

Poznati blokader Brajan Brković žestoko se izblamirao tokom gostovanja na tajkunskom Danasu i to nakon što je najpre uputio užasne pretnje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Naime, Brković je najpre samouvereno počeo da govori o potencijalnom suđenju predsedniku Srbije, istakavši kako je "najveća nepoznanica gde će bi tako nešto moglo da se sprovede", a zatim je izrekao jezive pretnje poput one da strahuje da će "Vučić umreti prirodnom smrću". Na kraju je, dok je samouvereno pokušavao da poredi aktuelnu vlast u Srbiji sa drugima u svetu, ali i kroz istoriju, pokazao takvo elementarno neznanje da je njegov nastup bukvalno teško gledati.

- Da li će mu se suditi u Srbiji, da li će mu se suditi negde preko, u smislu da li će ga neko kidnapovati, da li će on sam pobeći negde... Ja ne bih voleo, ja bih voleo da mu naši sudovi sude i... pa ne znam, znaš, sa jedne strane imao sam i ja jednu vrstu straha, ja sam se plašio da ne prođemo kao Španija sa Pinočeom. Znaš, da imamo jedno krvoproliće, jezive stvari, diktaturu i Pinoče umre prirodnom smrću u 70 i nekoj godini s vlasti. I meni je to jako bilo strašno da pomislim da tako nešto može u Srbiji da se dogodi - rekao je Brković otvoreno priznavši da za predsednika naše zemlje priželjkuje nešto strašno.

S druge strane, Brković je govorio o Pinočeu kao nekadašnjem čelniku Španije koji je preminuo prirodnom smrću, očigledno nesvestan da takva ličnost nikada nije postojala. Zapravo, postojao je Augusto Pinoče, koji je bio predsednik Čilea i koji je preminuo od posledica srčanog udara, tako da nije najjasnije o čemu je "pametnjaković" Brković govorio.

Možda je, doduše, mislio na Fransiska Franka, nekadašnjeg šefa države Španije, koji je skončao na aparatima, međutim, čini se da je malo permutovao imena. Ili možda malo više?! Da nije tužno, bilo bi smešno! Takvi ljudi pretenduju da nam vode zemlju.

Autor: A.A.