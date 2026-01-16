STAROVIĆ SA SPECIJALNIM IZASLANIKOM EU: Dijalog i poštovanje dogovora jedini put do stabilnosti!

Ministar za evropske integracije Republike Srbije Nemanja Starović sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.
Glavne teme razgovora bile su nastavak dijaloga i očuvanje regionalne stabilnosti.
Tokom susreta detaljno je razmatrano trenutno stanje, kao i naredni koraci u procesu dijaloga. Obe strane su se saglasile da je očuvanje mira i stabilnosti u regionu apsolutni prioritet za dalji napredak.
Dijalog kao ključni mehanizam
Ministar Starović i specijalni predstavnik Sorensen istakli su ulogu dijaloga kao najvažnijeg mehanizma za rešavanje otvorenih pitanja. Naglašeno je da proces mora da se odvija uz:
Puno poštovanje međunarodnog prava;
Dosledno sprovođenje postojećih dogovora;
Nastavak konstruktivne komunikacije.
Starović je tokom razgovora podvukao značaj ovih procesa za dalji napredak Srbije na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, ističući posvećenost Beograda mirnom i stabilnom rešavanju svih izazova.
Autor: Dalibor Stankov