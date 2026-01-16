AKTUELNO

Politika

STAROVIĆ SA SPECIJALNIM IZASLANIKOM EU: Dijalog i poštovanje dogovora jedini put do stabilnosti!

Izvor: Pink.rs/gradskeinfo.rs, Foto: Printscreen/Instagram/evropska_srbija ||

Ministar za evropske integracije Republike Srbije Nemanja Starović sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

Glavne teme razgovora bile su nastavak dijaloga i očuvanje regionalne stabilnosti.

Tokom susreta detaljno je razmatrano trenutno stanje, kao i naredni koraci u procesu dijaloga. Obe strane su se saglasile da je očuvanje mira i stabilnosti u regionu apsolutni prioritet za dalji napredak.

Dijalog kao ključni mehanizam

Ministar Starović i specijalni predstavnik Sorensen istakli su ulogu dijaloga kao najvažnijeg mehanizma za rešavanje otvorenih pitanja. Naglašeno je da proces mora da se odvija uz:

Puno poštovanje međunarodnog prava;

Dosledno sprovođenje postojećih dogovora;

Nastavak konstruktivne komunikacije.

Starović je tokom razgovora podvukao značaj ovih procesa za dalji napredak Srbije na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, ističući posvećenost Beograda mirnom i stabilnom rešavanju svih izazova.

Autor: Dalibor Stankov

#Brisel

#Nemanja Starović

#Peter Sorensen

#Politika

#Srbija

#dijalog Beograd Priština

#evropska unija

#evropske integracije

POVEZANE VESTI

Politika

'NAŠA POLITIKA JE POLITIKA MIRA' Vučić razgovarao sa Sorensom: Suštinski je važno da se dijalog vrati na obavezu formiranja ZSO i zaštitu Srba na KiM

Politika

Vučić razgovarao sa Sorensenom: Izrazio sam posebnu zabrinutost zbog teškog položaja u kom se nalaze Srbi na KiM

Politika

'ZAHVALAN SAM PREDSTAVNICIMA EU' VUČIĆ RAZGOVARAO SA SORENSENOM: Srbija ostaje pouzdan i konstruktivan partner, spreman na odgovoran kompromis

Politika

Počeo sastanak Vučića i Lajčaka: Razgovor sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine u zgradi Predsedništva

Politika

SERIJA VAŽNIH SASTANAKA NA ANDRIĆEVOM VENCU: Predsednik Vučić danas sa Sorensenom i Gakosom

Politika

Vučić se sastao sa Sorensenom u Briselu: Predsednik Srbije kasnije prisustvuje večeri koju organizuje Marta Kos