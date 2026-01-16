PETOKRAKA ISTINU NE TRPI: Simbol koji u Crnoj Gori znači jame, ne slobodu

Znaš li ti da petokraka u Crnoj Gori nije simbol slobode, već simbol bratoubilačkog rata?

Rata u kojem nije bilo frontova, nego jama. Nije bilo linija razdvajanja, nego porodičnih pragova. Rata u kojem se nije umiralo zbog tuđina, već zbog komšije.

Da je duhovna vertikala jednog naroda svedena na štalu?

Znaš li ti da je petokraka bila nosilac bezbožničke, ateističke ideologije, koja nije samo odvajala državu od crkve, već je nastojala da izbriše Boga iz života naroda?

Znaš li ti da su pod petokrakom u Crnoj Gori organizovane ceremonije „sahranjivanja Boga“? Ne kao metafora, već kao performans sile i poniženja.

Znaš li ti da je upravo ispred manastira Morača spaljeno na lomači hiljade starih knjiga, rukopisa i jevanđelja?Da je kulturno pamćenje naroda gorelo dok su se „oslobodioci“ smejali?

Znaš li ti da je ispred istog tog manastira održana jedna od najmorbidnijih scena tog vremena, da su vernici zatekli sveštenika obešenog za zvonik, a u porti manastira komuniste sa automatima?

Znaš li ti da je komesar, nakon što su u raku ubacili trupinu i zatrpali je zemljom, okupljenima saopštio da je Bog od danas mrtav, naredivši da se oko „groba“ formira kolo i poveo pesmu:„Druže Tito, mi ti se kunemo…“

Jesi li to znao?

Znaš li ti da je „oslobađanje“ Kolašina izvršeno maljem, da se ne bi čuli pucnji?

Da je tako ubijeno oko 500 najuglednijih ljudi Kolašinskog sreza, da su stradale čitave porodice, iskorenjene loze?

Znaš li ti da je prva porodica žrtva na Pasjem groblju bila porodica Mandić, porodica dede Andrije Mandića?I da nekome danas to nije dovoljan razlog da se zapita šta ta petokraka simbolizuje?

Znaš li ti da su se komunisti sutradan vratili na stratište i zatekli psa koji se otkinuo sa lanca, došao da traži gazdu i nije dao da se priđe mestu masakra?

Da je u tog psa ispaljen prvi i jedini metak na tom mestu?

Znaš li ti da su tog psa razapeli na krst napravljen od dve jofe i postavili tablu: „Pasije groblje“?

Znaš li ti da je nakon svih tih zverstava neminovno došlo do onoga što istorija pamti kao osvetnički rat?Da više nije bilo ideologije, već krvne osvete – oko za oko, zub za zub.

Brat je svetio brata, kum kuma, sin oca, otac sina – i tako u krug, do istrebljenja.

Znaš li ti da, pored rata između komunista i četnika, postoji i rat sa poislamljenom braćom u nacističkim formacijama – muslimanskom milicijom i Handžar divizijom?Da su se odazvali pozivu na džihad sultana Mehmeda V, na nagovor Nemaca i Austrougara, u cilju destabilizacije britanskih kolonija?

Znaš li ti da su se upravo četnici borili protiv tih formacija, dok za komuniste, koji se i danas samoproglašavaju antifašistima, ne postoje jasni i dosledni primeri takve borbe?

Ako znaš – podseti me.

Možda je upravo u tome razlog zašto su ti četnici i danas trn u oku.

Ne zbog istine, već zato što istina ne staje pod petokraku.

Autor: D.Bošković