'JEDINO ZAJEDNIČKO BLOKADERIMA JE MRŽNJA PREMA VUČIĆU' Vučević upozorava: Napadima na predsednika države prave atmosferu da je sve dozvoljeno

Opozicija nastavlja sa dehumanizacijom predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a predsednik SNS-a za Pink je upozorio koliko je to opasno.

Naime, novinar Srđan Škoro opet je izneo sraman i skandalozan predlog kako se nasilnim putem obračunati sa predsednikom države.

Prema njegovom mišljenju, ova godina je godina je godina raspleta, a predsednik Vučić već je spakovan u kontejner, samo što još nije izbačen na deponiju.

Ova izjava Škora, koji je već nekoliko puta pozivao na predsednika Srbije deo je narativa koji slušamo više od decenije.

Ministar bez portfelja u Vladi Srbije Đorđe Milićević rekao je da postoji samo jedan zajednički imenitelj oko kojeg su blokaderi i opozicija okupljeni, a to je mržnja i nasilje.

- Nasiljem treba da podstiču nasilje... Želite da se bavite politikom, hajde bar na jedan način pokažite da možete predstaviti nešto kao alternativu. Niti je ovo politika niti suština bavljenja politikom - kazao je Milićević.

Državni sekretar Adam Šukalo kaže da je jedina crta svim blokaderima mržnja prema Vučiću.

- Upravo zbog te mržnje koja za tog gospodina Škoru prelazi u oblik patologije. Na toj mrnžnji koja izvire iz njega oni pokušavaju da prave političku platformu u kojoj treba da pozovu ostale građane Srbije da sutra glasaju, da artikulišu neke mandate i da dođu na vlast - naveo je Šukalo.

Na ovaj način se stvara atmosfera u kojoj je dozvoljeno, pa čak i poželjno nasilno se obračunati sa predsednikom države: strapti ga u šaht, streljati ga, osuditi na smrtnu kaznu.

Glasnogovornici su različiti, a politika mržnje i nasilja staje u tri reči ''Ubiti predsednika Vučića''.

Ovim povodom reagovao je i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević koji za TV Pink kaže da blokaderi napadima na predsednika države prave atmosferu da je sve dozvoljeno.

- On nije čovek, on je nepomenik, njemu tata nije tata, majka je nemoralna, brat i stariji sin su kriminalci...Predstavljajući Aleksandra Vučića kao apsolutno zlo, kao tiranina, kao autokratu, nečoveka, blokaderi i tajkunski mediji prave atmosferu da je sve dozvoljeno protiv čoveka, da i ako mu se nešto loše desi to jeste prirodna reakcija građana, da su građani ustali protiv zla, nekog ko je uzurpirao državu - kazao je Vučević i dodao:

To je užasna nacistička propaganda.

Dehumanizacija kao i kriminalizacija Aleksandra Vučića koja traje godinama planski je osmišljena, sistematski sprovođena, tako da građane Srbije navikne na takav diskurs i u tome učestvuju i opozicioni političari, podržani centrima iz regiona, kao i deo medija koji je takav sadržaj plasirao i gotovo bez izuzetka podržao.

Autor: Pink.rs