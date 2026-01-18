AKTUELNO

Možda je i bolje što nema studenata na studentskoj listi! Tajkunska 'Nova S' veliča propalog blokadera iz Novog Sada, a on doživeo fijasko (FOTO)

Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ

Još jedan primer medijske manipulacije i pokušaja reanimacije politički propalih blokadera dolazi sa antisrpskog portala "Nova S", koji je protekle nedelje usiljeno najavljivao i pisao o protestu u Novom Sadu, koji se juče, nablaže rečeno - raspao.

Naime, blokader koji je juče održao govor u Novom Sadu i izneo niz brutalnih laži, za Šolakovu "Novu S" je heroj i lik dana.

Oni su o blokaderu, koji na sve načine želi da prikupi po koji poen, napisali tekst pod naslovom: "Govor studenta na protestu u Novom Sadu kojim je oduševio Srbiju: Održao je čas besedništva".

U skandaloznom tekstu navode da se "na skupu se posebno istakao student Pravnog fakulteta na čiji su govor okupljeni sve vreme reagovali aplauzom i ovacijama".

Dok blokaderska "Nova S" pokušava da oživi politički projekat koji je već doživeo krah, realnost na terenu ostaje ista. Blokaderska politika nema podršku naroda, niti kapacitet da ponudi bilo šta osim masnih laži, buke i praznih parola.

Autor: S.M.

