'BLOKADERI, LAŽIMA NE MOŽETE DA NEGIRATE REZULTATE' Mirsad Đerlek za Pink: Od 2000. godine do 2012. godine u lečenje retkih bolesti je uloženo NULA DINARA, a onda je došao predsednik Vučić i uložio MILIJARDE (VIDEO)

Državni vrh, na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, izdvojio je za lečenje dece više nego što su blokaderi mogli da sanjaju pre 2012. godine.

Država je uvela skrining za otkrivanje retkih bolesti, a u svakom porodilištu novorođenčetu vade krv iz pete kako bi se bolest, ako je ima, otkrila odmah po rođenju. Srbija je u poslednjih nekoliko godina uspela da pošalje 5.873 deteta da se leči u inostranstvu. Inovativni lekovi u vreme blokadera bili su fatamorgana i nije se moglo doći do njih. Ulaganje u vreme blokadera je bilo 19,2 milijarde, a u današnje vreme čak 218,2 milijarde dinara.

Neurolog i državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek, ističe da blokaderi nemaj ništa da ponude građanima Srbije, pa se bave lažima i napadima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Blokaderi koji nemaju plan, koji nemaju viziju, nemaju ni sa čim da izađu pred građanje, njima ostaje samo ono što je predsednik i rekao. Oni će biti sve manje i manje, biće nasilija, kao što je ovo što se dogodilo Ani Bekuti. Želim ovo da osudim i zaista mi je žao što je ona to stojički podnela. Ali, sa druge strane, ono što želim da naglasim jeste da je od 2000. godine do 2012. godine uloženo u lečenje retki bolesti nula dinara. Znači, vi lažima ne možete negirati ono što su rezultati - rekao je Đerlek i dodao:

- Osnovne stvari sa kojima se oni bave jeste ono što stalno ponavljamo i moramo to ponavljati, dehumanizacija predsednika, kriminalizacija predsednika i njegove porodice i negiranje uspeha. Vidite koliko su oni politički nezreli, oni su našli da negiraju uspehe u zdravstvu - rekao je Đerlek.

Đerlek ističe da se mnogo ulagalo u zdravstveni sistem naše zemlje od dolaska na vlast predsednika Srbije, što govore brojne činjenice.

- Mi smo, pored svih uspeha, mislimo, u zdravstvu, postigli, da kažemo, skoro najbolje uspehe u ovi 12 godina. Znači, do 2012. godine, na žalost, ja i kao lekar i kao neurolog sam to gledao, učestvovao, gledao patnju. Ceo problem lečenja pacijenata sa retkim bolestima je bio na plećima roditelja. Znate kolko je to teško kad vi imate dete sa retkom bolešću, ako znate da vam lekar saopšti da će to deti izgubiti život. Kao što je spinalna mišečna atrofija, za nekoliko meseci. Na sreću, mi smo 2012. došli da promene vlasti, i onda je predsednik preuzeo odgovornost i uhvatio se u koštac sa retkim bolestima, preko, pre svega, skrininga i preko innovativnih lekova da lečimo tu decu - rekao je Đerlek i dodao:

- Što stiče novca, to su uložene miliarde, pa ćemo napraviti tu paralelu. Do 2012. nula dinara. 40 miliardi je do sad uloženo što se tiče lečenja dece za retke bolesti. Budžet za retke bolesti 2008. je bilo nula dinara. 2012. već smo krenuli sa 130 miliona da bi dostigli cifru 2025. 10 miliardi i 200 miliona. Što znači, SMS porukama se leče pacijenti širom sveta, ali ove laži je vrlo lako raskrinkati, jer su podatci koje iznosim vrlo lako proverljivi. I onda vi ne možete da pričate prazne priče, jer ako uporedimo i broj dece koje su lečena. 2008. nula dece je lečeno od retkih bolesti, 2012. 8, a 2025. mi lečimo 930 osoba sa retkim bolestima. Ali što mi je samo interesantno, da objasnimo, kad kažete lečenje SMS porukama, šta su oni hteli time da kažu, da su to para ljudi, građanje? - rekao je Đerlek.

Đerić se osvrnuo i na sramne izjave bivšeg poglavara Islamske zajednice u BiH Mustafe Cerića koji ponovo zagovara osnivanje bosanske pravoslavne crkve.

- Cerić mešanjem u organizaciju druge verske zajednice priziva rat. Oštro osuđujem poziv Mustafe Cerića da se formira Bosanska Pravoslavna crkva nezavisna od Srpske pravoslavne crkve.. Izjava je sramna i štetna jer podgreva i onako komplikovane odnose izmedju Bošnjaka i Srba na Balkanu, remeti odnose, poverenje izmedju verskih zajednica. Nedopustivo je da se jedan verski autoritet meša u unutrašnja pitanja druge verske zajednice. Radi se o dobro osmišljenoj ratno huskačkoj poruci koja priziva rat na Balkanu - rekao je Đerlek i dodao:

- Podgrevanjem medjunacionalnih tenzija koje su jos uvek opterećene ranama iz prošlosti su nedopustive. Sipanje soli na te rane je opasna igra. Uloga verskih autoriteta nije da kreiraju političke projekte pod plaštom vere. Dobro je da se Islamske zajednice u BiH ogradila od Cerića jer nam je u ovom trenutku potrebna mudrost i očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu. Sve one koji pozivaju na rat, uvek ću prozivati jer je rat na Balkanu doneo samo zlo. Zato i podržavam politiku Aleksandra Vučića, koji non stop potencira da je izuzetno važno da se očuva mir i stabilnost na Balkanu. Mir je garant ekonomskog razvoja od kojeg zavisi budućnost svih naroda koji žive na ovom prostoru, posebno naše dece - rekao je Đerlek.

