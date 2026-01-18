Linta: Evropski parlament da donese rezoluciju o zabrani Tompsonovih koncerata

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta pozvao je danas Evropski parlament da donese rezoluciju o zabrani koncerata hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona u svih 27 država Evropske unije, uključujući i Hrvatsku, jer već više od 34 godina, kako navodi, veliča fašizam i ustaštvo.

"U pitanju je pevač koji više od 34 godine na svojim mnogobrojnim koncertima, javnim nastupima i predavanjima deci i omladini veliča hrvatski fašizam odnosno ustaštvo i ustaške zločince i koristi ustaške simbole", rekao je Linta, navodi se u saopštenju.

Linta ističe da Tompson u pesmama veliča ubijanje i proterivanje Srba u zločinačkoj akciji "Oluja" i uništavanje srpske imovine, kao i da Tompson širi žestoku mržnju, nasilje i isključivost prema Srbiji i Srbima, ali i prema Hrvatima koji se ne slažu sa njegovom ideologijom.

"Njegovi koncerti su ustaški derneci. Petog jula prošle godine u Zagrebu je čak 500.000 Hrvata prisustvovalo njegovom koncertu. Radi se o najvećem fašističkom skupu u Evorpi posle Drugog svetskog rata. Zatim je 4. avgusta prošle godine odnosno na dan kada je počela zločinačka akcija 'Oluja' održao koncert u Sinju na kome je prisustovalo oko 150.000 njegovih obožavatelja", naveo je Linta.

Podsetio je da je Tomspon krajem novembra započeo turneju, u kojoj je kroz manje od dva meseca, odnosno od 21. novembra do 17. januara održao 11 koncerata u šest hrvatskih gradova.

"Dva koncerta u Osijeku, Varaždinu, Zadaru, Poreču i Splitu, a jedan u Zagrebu. To jasno govori o njegovoj ogromnoj popularnosti u hrvatskom narodu i jedan je od brojnih dokaza da Hrvatska živi duboko zarobljena u svojoj ustaškoj i zločinačkoj prošlosti", ocenio je Linta.

Takođe, naveo je da je na svim pomenutim koncertima Tompson pevao ustašku pesmu "Bojna Čavoglave", koja, kako kaže, izaziva najveće odušuvljenje kod njegovih obožavatelja.

"Razlog je činjenica jer pomenuta pesma počinje sa ustaškim pozdravom 'Za dom spremni', a jedan od stihova glasi 'Čujte srpski dobrovoljci, bando četnici, stići će vas naša ruka i u Srbiji!'. U ratnoj verziji pesme ima stih u kome se spominje i poglavnik Ante Pavelić", naglasio je Linta.

Prema njegovim rečima, u pismu hrvatskoj javnosti juna 2020. godine 16 hrvatskih generala je iskreno priznalo da ustaški pozdrav "Za dom spremni" nisu koristili samo pripadnici HOS-a već gotovo svi pripadnici drugih paravojnih formacija i Hrvatske vojske.

"Takođe, generali su u pismu naveli da je ustaška pesma 'Bojna Čavoglave' bila nezvanična himna Domovinskog rata. Učesnici Tompsonovih derneka masovno nose crne majice na kojima se nalazi ustaški pozdrav 'Za dom spremni' ili ustaško slovo U ili nazivi ustaških jedinica, zatim zastave sa ustaškim grbom tj. šahovnica koja počinje sa prvim belim poljem, kao i druga ustaška obeležja", istakao je on.

Dodao je da sam Tompson nosi crnu majicu sa zatvorskim brojem hrvatskog teroriste Zvonka Bušića.

Linta je ukazao da uoči koncerata publika snandira "Ajmo ustaše" i šalje jasnu poruku da su "oni borci za hrvatsku slobodu, a ne zlikovci".

Prema njegovim rečima, velika većina prisutnih na koncertima su mladi ljudi do 30 godina kojima je Tomspon glavni idol, jer veliča ustaški pokret i slavi progon Srba u zločinačkoj akciji "Oluja".

"Na svojim ustaškim dernecima Tompson, između ostalog, izvodi pesmu 'Geni kameni' u kojoj se izražava žalost zbog propasti genocidne NDH. Jedan od stihova glasi 'Loša bila 45ta'. U pesmi 'Slike Blajburga' ustaše su izjednačavaju s hrvatskom vojskom. Pesma 'Moj Ivane" je posvećena ustaškim jedinicama u bici za Kupres 1942. godine protiv partizana. U pesmi 'Reci brate moj' slavi se poglavnik Ante Pavelić. Ustaška pesma 'Kninska Kraljice' počinje sa stihovima 'Zbog Anice i bokala vina zapaliću Krajnu do Knina, zapaliću dva, tri stabla da ja nisam dolazio džaba'", ukazao je Linta.

Druge večeri za redom pevač Marko Perković Tompson, promoter ustaštva u Hrvatskoj, održao je koncert na splitskim Gripama, gde je okupio poklonike iz cele zemlje, koji su sa ustaškim simbolima u glas uzvikivalii ustaški poklič 'za dom spremni".

Sastavni deo Tompsonovog repertoroara ponovo je bila najspornija sporna pesma "Bojna Čavoglave", koja počinje ovim ustaškim pokličem.

Autor: S.M.