Linta osudio pevanje ustaških pesama u Baškoj Vodi: Hrvatska veliča genocid nad Srbima

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta oštro je osudio incident u Baškoj Vodi kod Splita gde su hrvatski mladići pevali ustašku pesmu "Jasenovac i Gradiška Stara" u kojoj se slavi klanje Srba i istakao da se u Hrvatskoj sistematski i svesno krše vrednosti antifašizma i ljudskih i manjinskih prava s jedne strane i veliča ustaštvo i genocid nad Srbima u NDH.

"Od ovoga je gore samo izvršavanje klanja. U ugostiteljskom objektu se s oduševljenjem pevalo i plesalo uz pomenutu koljačku pesmu koja počinje sa stihovima 'Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara. Kroz Imotski kamioni žure, voze crnce Francetića Jure. U Čapljini, klaonica bila, puno Srba Neretva nosila''', naveo je Linta u saopštenju.

Pojašnjava da je reč o pesmi koju sa ushićenjem pevaju mnogi Hrvati na čelu sa vodećim hrvatskim nacistom pevačem Markom Perkovićem Tompsonom.

Ističe da nacistički događaj u Baškoj Vodi nije jedan od incidenata ili izolovanih slučajava već opšta pojava u hrvatskom društvu i jedan od mnogih primera da se Hrvatska nije suočila sa svojom genocidnom i ustaškom prošlošću.

"U Hrvatskoj se sistematski i svesno krše vrednosti antifašizma i ljudskih i manjinskih prava s jedne strane i veliča ustaštvo i genocid nad Srbima u NDH. U Hrvatskoj nikada nije zaživela ideja normalnog, zdravog i istinski ljudskog društva", naglasio je Linta.

Dodao je da Srbija ima ustavnu, nacionalnu i civilizacijsku obavezu da pokrene aktivnu borbu za međunarodno priznanje genocida nad srpskim narodom i NDH.

"Preduslovi su usvajanje Rezolucije u Skupštini, osnivanje Memorijalnog centra i određivanje Dana sećanja na srpske žrtve genocida. Jedan od ključnih razloga jeste činjenica da u Hrvatskoj nije izvršena denacifikacija i deustašizacija. Zbog toga Hrvatska nije sposobna da postane moderna država već je odavno postala faktor nestabilnosti na Zapadnom Balkanu", naveo je Linta.