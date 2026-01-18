AKTUELNO

Politika

DOŽIVELI NOVI FIJASKO! Pukli šabački blokaderi: Najavljivali veliki skup, ali ipak niko neće s Piculićima (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Iako su najavljivali masovnost večerašnji skup blokadera u centru Šapca pokazao je sasvim suprotnu sliku. Na fotografiji nastaloj u večernjim satima vidi se manja grupa građana okupljena na raskrsnici.

Umesto najavljivane mase, prisutno je tek nekoliko desetina ljudi, rasutih duž ulice, koji uglavnom stoje po strani u manjim grupama.

Uprkos ranijim pozivima i objavama na društvenim mrežama, građani Šapca očigledno ne žele da se poistovete sa ovom vrstom blokada, niti sa političkom pričom koju one nose.

Dok su učesnici stajali raskrsnici, gradska rasveta i prazna ulica jasno su oslikavale atmosferu – pokušaj da se prikaže snaga tamo gde je više nema. Bez energije, bez poruke i bez ljudi, večerašnje okupljanje delovalo je više kao kraj jedne ideje nego njen početak.

Foto: Privatna arhiva

Sve ukazuje na to da su Šapčani poslali jasnu poruku: umorni su od blokada, improvizacije i političkih eksperimenata. A ako je suditi po slici sa terena – sa Piculićima, očigledno, niko neće.

Autor: Pink.rs

