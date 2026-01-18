AKTUELNO

PREDSEDNIKU NE MOGU NIŠTA, PA UDARILI NA KARTON! Oglasio se Vučić nakon SRAMNOG pira u Čačku: Dok oni bacaju jaja, naš posao je da gradimo!

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen X/Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Nakon večerašnjih događaja u Čačku, gde je nekolicina okupljenih blokadera jajima gađala kartonski transparent sa njegovim likom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se porukom na svom Instagram profilu.

On je u svojoj objavi direktno prokomentarisao pokušaje destabilizacije i metode koje koristi opozicija, naglasivši da Srbija neće odustati od svog puta zbog uličnih performansa i mržnje.

Ove sramne scene iz Čačka, gde je grupa od jedva 150 ljudi svoj bes iskalila na kartonu, dobile su jasan odgovor šefa države koji je poručio da su rad i rezultati jači od svake destrukcije.

U svojoj integralnoj poruci javnosti, predsednik Vučić je naveo:

"Jedina politika blokadera je sruši i spali. Misle da će jajima i uvredama da pobede rad i rezultate. Neće moći. Naš posao je da gradimo puteve, bolnice i fabrike, da čuvamo mir i stabilnost naše zemlje. To je politika koju vodimo i od koje nećemo odustati bez obzira na sve pritiske. Nikome ne damo da nam uništi Srbiju. Na mržnju odgovaramo radom, na nasilje stabilnošću. Srbija ne sme da stane i Srbija će pobediti!", napisao je Vučić.

ŠAKA JADA U ČAČKU! Blokaderi se obrukali kao nikad: Gađali Vučića jajima, pa se razišli podvijenog repa! (VIDEO)

Podsetimo, večerašnji skup u Čačku doživeo je potpuni fijasko po pitanju brojnosti, a obeležio ga je primitivan napad na simbole države, što je izazvalo oštre reakcije javnosti i osudu ovakvog načina političkog delovanja.

Autor: Dalibor Stankov

