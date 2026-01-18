AKTUELNO

Politika

DAČIĆ OSUDIO NASILJE U ČAČKU: Umesto programa, samo mržnja, pretnje i dehumanizacija Aleksandra Vučića!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najoštrije je osudio večerašnje nasilje blokadera u Čačku. On je istakao da politika blokadera počiva isključivo na mržnji, dok je državi u ovom trenutku najpotrebnija sloga.

Dačić je podsetio da se ovakvi incidenti ponavljaju, te da cilj onih koji blokiraju saobraćaj nije nikakav "program", već izazivanje sukoba.

"Narod odlično prepoznaje mržnju"

Ministar je povukao paralelu sa incidentom od pre nekoliko dana kada je meta napada bila i poznata pevačica Ana Bekuta.

Danas u Čačku, kao i pre neki dan, blokaderi nisu izvodili nikakve performanse, oni su pokazali šta je njihova jedina politika: nasilje i dehumanizacija i Aleksandra Vučića i svih drugih koji su za normalnu Srbiju, kao što su pre neko veče ledenicama gađali Anu Bekutu - izjavio je Dačić.

Srbiji potrebna sloga, a ne sukobi

Ministar unutrašnjih poslova je naglasio da Srbija ne sme da skrene sa puta stabilnosti zbog onih koji nude pretnje umesto rešenja.

Umesto dugo najavljivanih epohalnih programa, samo mržnja, pretnje i nasilje prema onima koji ne misle isto. Srbiji je potrebna sloga i jedinstvo, a ne podele i sukobi. To narod odlično prepoznaje. Živela Srbija! - zaključio je Ivica Dačić.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Ivica Dačić

#Nasilje

#Politika

#Srbija

#blokade

#Čačak

POVEZANE VESTI

Politika

'TO JE ŽELJA ZA NAPADOM NA PORODICE, ZA IZAZIVANJEM GRAĐANSKOG RATA' Dačić osudio dolazak blokadera pred kuću Miloša Vučevića

Politika

Dačić osudio objavljivanje umrlice sa likom predsednika Srbije Aleksandra Vučića

Politika

UVREDLJIVA KARIKATURA U HRVATSKOM TJEDNIKU - Dačić: Gruba provokacija, Srbija neće ćutati!

Politika

DAČIĆ OSUDIO PRETNJE UPUĆENE VUČIĆU: Nema skupa ili nastupa nekog iz opozicije da ne preti smrću i ubistvom predsedniku Aleksandru Vučiću

Politika

Dačić se sastao sa mađarskim ministrom unutrašnjih poslova na Horgošu

Politika

MINISTAR DAČIĆ POSETIO KOSJERIĆ: Došao sam da podržim našu zajedničku listu 'Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić' (FOTO)