DAČIĆ OSUDIO NASILJE U ČAČKU: Umesto programa, samo mržnja, pretnje i dehumanizacija Aleksandra Vučića!

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najoštrije je osudio večerašnje nasilje blokadera u Čačku. On je istakao da politika blokadera počiva isključivo na mržnji, dok je državi u ovom trenutku najpotrebnija sloga.

Dačić je podsetio da se ovakvi incidenti ponavljaju, te da cilj onih koji blokiraju saobraćaj nije nikakav "program", već izazivanje sukoba.

"Narod odlično prepoznaje mržnju"

Ministar je povukao paralelu sa incidentom od pre nekoliko dana kada je meta napada bila i poznata pevačica Ana Bekuta.

Danas u Čačku, kao i pre neki dan, blokaderi nisu izvodili nikakve performanse, oni su pokazali šta je njihova jedina politika: nasilje i dehumanizacija i Aleksandra Vučića i svih drugih koji su za normalnu Srbiju, kao što su pre neko veče ledenicama gađali Anu Bekutu - izjavio je Dačić.

Srbiji potrebna sloga, a ne sukobi

Ministar unutrašnjih poslova je naglasio da Srbija ne sme da skrene sa puta stabilnosti zbog onih koji nude pretnje umesto rešenja.

Umesto dugo najavljivanih epohalnih programa, samo mržnja, pretnje i nasilje prema onima koji ne misle isto. Srbiji je potrebna sloga i jedinstvo, a ne podele i sukobi. To narod odlično prepoznaje. Živela Srbija! - zaključio je Ivica Dačić.

Autor: Dalibor Stankov