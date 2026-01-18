BRUKA I SRAMOTA: Šačica blokadera okupila se u Čačku da se ponosi i sprda sa napadom na Anu Bekutu (VIDEO)

Nekoliko blokadera okupilo se večeras u Čačku, a umesto ozbiljnih programa i rešenja, okupljeni su svedočili jezivom podsmevanju i vređanju estradne umetnice Ane Bekute, koja je pre samo nekoliko dana bila meta njihovog nasilja.

Nakon što su je u noći proslave Srpske nove godine gađali ledenicama dok je pevala na bini, blokaderi su večeras pokazali da se tim činom ponose, pretvarajući nasilje u predmet šale.

"Držanje mikrofona nije bezbedno"

Moderator skupa je već na samom početku aludirao na incident sa ledenicama, priznajući praktično da njihovo ponašanje nije normalno, ali na sarkastičan način.

Kada sam dobio poziv da budem moderator ovog skupa, prvo sam pomislio „mora da sam lud da izađem ovde i držim mikrofon u ruci, to sigurno nije najbezbednija pozicija“ - izjavio je on, podsećajući na jezive scene iz praznične noći kada su pokazali svoje pravo lice.

Kokanović nastavio sa uvredama: "Nismo imali snega za Karleušu"

Jedan od ideologa blokada, Kokanović, otišao je korak dalje u dehumanizaciji umetnica koje ne podržavaju njihove metode. On je sa bine poručio da je nasilje nad ženama za njih očigledno standardna praksa.

Skupili smo se ovde zbog jedne Ane Bekute. Kod nas je Karleuša dobila jaja, jer je bio letnji period, nismo imali snega - izjavio je Kokanović, ne skrivajući da bi i drugi bili gađani ledom da su vremenski uslovi to dozvolili.

Ovakve poruke sa govornice u Čačku jasno oslikavaju politiku koja se, umesto na dijalogu, zasniva na fizičkim napadima i otvorenim uvredama na račun svakoga ko misli drugačije.

Autor: Pink.rs