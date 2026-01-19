'SA DUBOKOM TUGOM PRIMIO SAM VEST' Predsednik Srbije uputio telegram saučešća povodom teške železničke nesreće u Španiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom užasne železničke nesreće u Španiji prema kojoj je do sada poginulo 39 ljudi.

Sa dubokom tugom sam primio vest o teškoj železničkoj nesreći u Španiji u kojoj je stradao veliki broj ljudi. Premijeru Španije i kralju Felipeu VI upućujem iskreno saučešće, a narodu Španije izraze solidarnosti u ovim teškim trenucima. Povređenima želim brz oporavak, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u telegramu saučešća koji je uputio građanima Španije.

Sa dubokom tugom sam primio vest o teškoj železničkoj nesreći u Španiji u kojoj je stradao veliki broj ljudi. Premijeru @sanchezcastejon i kralju Felipeu VI upućujem iskreno saučešće, a narodu Španije izraze solidarnosti u ovim teškim trenucima. Povređenima želim brz oporavak. — Александар Вучић (@predsednikrs) 19. јануар 2026.

Podsetimo, dva voza sudarila su se na jugu Španije.

Desetine ljudi poginulo je u železničkoj nesreći u Španiji kada su dva voza iskočila iz šina, broj mrtvih je prema poslednjem izveštaju porastao na 39.

Autor: Iva Besarabić