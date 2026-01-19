AKTUELNO

Politika

'SA DUBOKOM TUGOM PRIMIO SAM VEST' Predsednik Srbije uputio telegram saučešća povodom teške železničke nesreće u Španiji

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom užasne železničke nesreće u Španiji prema kojoj je do sada poginulo 39 ljudi.

Sa dubokom tugom sam primio vest o teškoj železničkoj nesreći u Španiji u kojoj je stradao veliki broj ljudi. Premijeru Španije i kralju Felipeu VI upućujem iskreno saučešće, a narodu Španije izraze solidarnosti u ovim teškim trenucima. Povređenima želim brz oporavak, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u telegramu saučešća koji je uputio građanima Španije.

Podsetimo, dva voza sudarila su se na jugu Španije.

Desetine ljudi poginulo je u železničkoj nesreći u Španiji kada su dva voza iskočila iz šina, broj mrtvih je prema poslednjem izveštaju porastao na 39.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Politika

#SNS

#Srbija

#predsednik

POVEZANE VESTI

Politika

'SA VELIKOM TUGOM SAM PRIMIO VEST' Vučić uputio je telegram saučešća povodom smriti Milorada Milinkovića

Politika

Predsednik Vučić uputio telegram saučešća povodom smrti Velizara Đerića

Politika

'PAMTIĆEMO GA KAO PATRIOTU KOJI JE ZNANJE ULAGAO U BOLJITAK SRBIJE' Predsednik Vučić poslao telegram saučešća povodom smrti Branislava Ivkovića

Politika

'SA DUBOKIM ŽALJENJEM SAM PRIMIO VEST' Predsednik Vučić uputio telegram saučešća povodom smrti istoričara Jehude Bauera

Društvo

Vučić uputio telegram saučešća povodom smrti Saše Popovića: Dao je izuzetan doprinos muzičkoj sceni i pomogao mnogim mladim talentima

Politika

'Otišao je veliki deo časne istorije našeg novinarstva' Predsednik Vučić uputio telegram saučešća povodom smrti Radisava Radeta Brajovića