'PAMTIĆEMO GA KAO PATRIOTU KOJI JE ZNANJE ULAGAO U BOLJITAK SRBIJE' Predsednik Vučić poslao telegram saučešća povodom smrti Branislava Ivkovića

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/MARKO ĐOKOVIĆ ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom smrti Branislava Ivkovića, bivšeg istaknutog političara i funkcionera Socijalističke partije Srbije.

U telegramu se kaže:

„Sa tugom sam primio vest o smrti Branislava Ivkovića, čoveka koji je svojim delovanjem ostavio trag u brojnim aspektima javnog života Srbije, od akademskog rada i izuzetne profesionalne karijere, do naučnog i političkog angažmana u godinama koje su bile teške za narod i državu.

Građani naše zemlje pamtiće ga kao patriotu, koji je svoje znanje i energiju ulagao u boljitak Srbije, tiho i nenametljivo, uvek diplomatski, umereno i bez teških reči prema političkim protivnicima, čak i kada se oni nisu libili da mu napadaju porodicu, često brutalno i bez ikakvog ljudskog obzira.

Upućujem duboko saučešće porodici, prijateljima i kolegama Branislava Ivkovića. Neka počiva u miru“, navodi se u saučešću predsednika Vučića.

Autor: Iva Besarabić

