Piper: Ne sastaje se samo Dolovac sa stranim ambasadorima; Jovanović priznao da želi da ga dovedu na vlast

Novinar Uroš Piper oglasio se putem društvene mreže X, gde je komentarisao lidera Novod DSS-a, Miloša Jovanovića.

"Ne sastaje se samo Zagorka Dolovac sa stranim ambasadorima - predsednik DSS Miloš Jovanović javno priznaje da želi da ga strane ambasade dovedu na vlast!

'Šef kabineta (predsednika DSS) iskomunicira, kad oni (strane ambasade) traže, uglavnom je to na njihov zahtev, može kada da vidi sa mnom, da vidimo vreme...'

Otvoreno govori kako strane ambasade traže sastanke a on bespogovorno prihvata!

Pa onda napadne ostale iz opozicije, govoreći da se on sastaje sa strancima u centrali DSS, dok oni 'trče na sastanke što po hotelima, što po rezidencijama, što po ambasadama'.

'Bogu hvala da pričamo, mi moramo da pričamo (sa stranim ambasadama), mi hoćemo da dođemo na vlast', bez pardona priznaje Jovanović kako bi uz strance da osvoji vlast.

Jovanoviću, bilo je 1941. godine onih koji su, kad je okupirana Srbija, odlazili u sedište Gestapo protiv svoje zemlje ili zvali agente Gestapo da daju informacije.

Takvi, vidimo, i danas postoje.

Nauči - zato vas blokadere srpski narod prezire!", naveo je Piper na Iksu.