Petković sa Lukom Gorijem o političko-bezbednosnoj situaciji na KiM i toku dijaloga

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković razgovarao je danas sa ambasadorom Italije u Srbiji Lukom Gorijem o političko-bezbednosnoj situaciji na AP Kosovu i Metohiji i toku dijaloga Beograda i Prištine.



Petković je na Instagramu naveo da je sa Gorijem razmenio mišljenja o suštinski važnim temama od obostranog interesa Srbije i Italije.

- Zahvalio sam njegovoj ekselenciji na razumevanju Italije za poziciju Srbije po brojnim pitanjim, čemu su umnogome doprineli i izvanredni odnosi koje predsednik Aleksandar Vučić ima sa premijerkom Italije, gospođom Đorđom Meloni - istakao je Petković.

Autor: S.M.