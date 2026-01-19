AKTUELNO

Petković sa Lukom Gorijem o političko-bezbednosnoj situaciji na KiM i toku dijaloga

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković razgovarao je danas sa ambasadorom Italije u Srbiji Lukom Gorijem o političko-bezbednosnoj situaciji na AP Kosovu i Metohiji i toku dijaloga Beograda i Prištine.


Petković je na Instagramu naveo da je sa Gorijem razmenio mišljenja o suštinski važnim temama od obostranog interesa Srbije i Italije.

- Zahvalio sam njegovoj ekselenciji na razumevanju Italije za poziciju Srbije po brojnim pitanjim, čemu su umnogome doprineli i izvanredni odnosi koje predsednik Aleksandar Vučić ima sa premijerkom Italije, gospođom Đorđom Meloni - istakao je Petković.

Autor: S.M.

