Ovo su saučesnici blokaderke Bralovićke, Jovanov ih raskrinkao: Ona govori ono što oni misle

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov ocenio je da je lažna ekološkinja i blokaderka Ljiljana Bralović izgovorila naglas ono što svi blokaderi misle, a zatim je razotkrio ko su njeni saučesnici u obojenoj revoluciji.

Jovanov je reagovao na sramne pretnje Bralovićke da "naprednjaci nisu ljudi i da ih treba jahati" i naglasio da je nasilje jedina ideja blokadera.

Bralovićka je rekla ono što svi blokaderi misle. Ona je samo naglas izgovorila ono što je jedina ideja koja njima rukovodi su nasilje, golo nasilje, progon političkih neistomišljenika i na neki način fašizam i nacizam koji podrazumeva dehumanizaciju svih političkih protivnika, istakao je Jovanov.

Jovanov je ocenio da Tužilaštvo na pretnje ne reaguje, jer su saučesnici u obojenoj revoluciji.

Ne reaguju oni koji treba da reaguju, a to je Tužilaštvo, jer su saučesnici sa Bralovićkom u obojenoj revoluciji. Njihov zadatak je da na ovakve stvari ne reaguju, ako neko i reaguje, sudstvo ako uradi svoj deo posla, da takve ljude puštaju na slobodu ili da se sa slobode brane. I tako dalje. Taj pravosudni sistem zato mora da bude rekonstruisan da bi radio u korist države i naroda Srbije, a ne na korist blokadera, zaključio je Jovanov.

