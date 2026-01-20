AKTUELNO

Politika

'ISKORISTIO SAM PRILIKU DA PREDSEDNIKA POLJSKE POZOVEM U SRBIJU' Vučić u Davosu razgovarao sa Navrockim

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić susreo se sa predsednikom Republike Poljske Karolom Navrockim u Davosu.

- S Navrockim o daljem jačanju političkog dijaloga i saradnje sa Poljskom koja je partner od izuzetnog značaja za Srbiju, kako zbog našeg evropskog puta, tako i po pitanju bilateralnih odnosa i trgovinske razmene.

- Nastavićemo da unapređujemo veza u oblastima od zajedničkog interesa, a iskoristio sam priliku da predsednika Navrockog pozovem da poseti Srbiju, poručio je Vučić.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Davos

#Dijalog

#Karol Novrocki

#Poljska

POVEZANE VESTI

Politika

SRDAČAN SUSRET I RAZMENA MIŠLJENJA NA BROJNE TEME! Predsednik Vučić razgovarao sa predsednikom Moldavije u Davosu (FOTO)

Politika

Vučić: Verujem da ćemo sa Argentinom nastaviti dobru saradnju u budućnosti (FOTO)

Politika

VUČIĆ SA PREMIJEROM ŠPANIJE: Pozvao sam Sanečza u Srbiju kako bismo mu predstavili planove za EKSPO 2027 (FOTO)

Politika

'ISTAKAO SAM DA JE ČLANSTVO U EU STRATEŠKO OPREDELJENJE SRBIJE' Vučić razgovarao sa predsednikom Litvanije (FOTO)

Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO TELEFONOM SA PREDSEDNIKOM ZAMBIJE: Hičilema stiže u Srbiju, spremnost za unapređenje trgovinske razmene

Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA DODIKOM: Dvojica predsednika razmatrala su sva aktuelna pitanja iz regiona