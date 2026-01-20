'ISKORISTIO SAM PRILIKU DA PREDSEDNIKA POLJSKE POZOVEM U SRBIJU' Vučić u Davosu razgovarao sa Navrockim

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić susreo se sa predsednikom Republike Poljske Karolom Navrockim u Davosu.

- S Navrockim o daljem jačanju političkog dijaloga i saradnje sa Poljskom koja je partner od izuzetnog značaja za Srbiju, kako zbog našeg evropskog puta, tako i po pitanju bilateralnih odnosa i trgovinske razmene.

- Nastavićemo da unapređujemo veza u oblastima od zajedničkog interesa, a iskoristio sam priliku da predsednika Navrockog pozovem da poseti Srbiju, poručio je Vučić.

Autor: S.M.