Arno Gujon: Nema mira ni mrtvim Srbima u BiH

Diirektor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon, oglasio se na mreži Iks.
U svojoj objavi na društvneoj mreži X napisao je da je pravoslavno groblje kod Mostara "nedavno upisano na državu BiH umesto na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Takođe, on je pozvao " sve sunarodnike kojima je imovina ugrožena - bilo da je reč o privatnim parcelama, kućama ili crkvenim dobrima - da se jave! Proverite stanje u zemljišnim knjigama preko kancelarija za besplatnu pravnu pomoć koje smo zajedno sa Republikom Srpskom otvorili".
Upozorio je da je u pitanju verska imovina, te da je problem još opasniji.
Autor: S.M.