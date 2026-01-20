AKTUELNO

Politika

Arno Gujon: Nema mira ni mrtvim Srbima u BiH

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Diirektor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon, oglasio se na mreži Iks.

U svojoj objavi na društvneoj mreži X napisao je da je pravoslavno groblje kod Mostara "nedavno upisano na državu BiH umesto na Srpsku pravoslavnu crkvu.

Takođe, on je pozvao " sve sunarodnike kojima je imovina ugrožena - bilo da je reč o privatnim parcelama, kućama ili crkvenim dobrima - da se jave! Proverite stanje u zemljišnim knjigama preko kancelarija za besplatnu pravnu pomoć koje smo zajedno sa Republikom Srpskom otvorili".

Upozorio je da je u pitanju verska imovina, te da je problem još opasniji.

Autor: S.M.

