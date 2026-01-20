AKTUELNO

Politika

Vučić i Plenković u Davosu razgovarali o energetici i NIS-u

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen Instagram/Buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Davosu sa predsednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem o pitanjima od značaja za energetsku stabilnost u regionu.

Vučić je nakon sastanka objavio poruku na svom Instagram profilu Buducnostsrbijeav, navodeći da je sa hrvatskim premijerom razgovarao o pitanjima vezanim za NIS, ukupnoj energetskoj situaciji, kao i o obezbeđivanju stabilnog snabdevanja u složenim međunarodnim okolnostima.

„Sa @plenkovic.andrej o pitanjima vezanim za NIS, ukupnoj energetskoj situaciji i obezbeđivanju stabilnog snabdevanja u složenim okolnostima“, napisao je Vučić.

Sastanak je održan na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davos, gde se okupljaju svetski lideri, predstavnici međunarodnih institucija i privrede kako bi razgovarali o globalnim izazovima.

