Vučić o sastanku sa Kos: Vrlo dobar razgovor o aktuelnim temema u odnosima Srbije i EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos imao vrlo dobar razgovor o aktuelnim temama u odnosima Srbije i EU, među kojima su u fokusu bile reformske obaveze kao i energetska sigurnost.

- U fokusu su bile reformske obaveze, jačanje vladavine prava i institucija, unapređenje ambijenta za investicije, bolja povezanost kroz infrastrukturu, kao i energetska sigurnost i tranzicija - naveo je Vučić na instagram nalogu "buducnostsrbijeav".

Vučić je istakao da su razgovarali i o tome kako da se kroz evropske instrumente i Plan rasta za Zapadni Balkan ubrza ekonomska konvergencija i otvore dodatne razvojne mogućnosti za privredu i mlade.

- Posebno sam istakao da je za Srbiju važno da se u vremenu sve većih podela sačuva duh dijaloga u regionu i u Evropi, jer je to jedini održivi put za rešavanje otvorenih pitanja, očuvanje mira i stvaranje uslova za dugoročan napredak", naveo je Vučić.

Tokom dana, Vučića očekuju brojni bilateralni susreti sa svetskim zvaničnicima, a prisustvovaće i obraćanju američkog predsednika Donalda Trampa.

Autor: Pink.rs