'ZASLUŽUJU OSUDU CELOG DRUŠTVA' Dačić za Pink: Oni koji upućuju pretnje ne razumeju da se na vlast dolazi na izborima

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da oni koji upućuju pretnje političkim neistomišljenicima ne razumeju da se na vlast dolazi i odlazi na izborima.

"Ovo je nešto što zaslužuje osudu celoga društva, jer mi ne možemo da živimo u društvu u kojem će pretnja biti osnovni način funkcionisanja, u kojem će se pretiti i u kojem će politika biti borba na život i smrt. Oni koji u tome učestvuju, nisu deo političkog života. Oni su podstrekači na nasilje", naveo je Dačić za Novo jutro TV Pink komentarišući pretnje i uvrede koje su uputili pojedini učesnici protesta u nedelju u Čačku.

Dačić je ocenio da opozicioni politički aktivisti u Srbiji žive u svom svetu koji nema veze sa normalnim načinom ponašanja i ocenio da sve to podseća na vremena pred 5. oktobar 2000. godine.

"Ja sam tada pred 5. oktobra slušao, Nenad Čanak je govorio da će da nas veša na terazijama. Ovo je jedna od niza pretnji i različitih izjava koje dolaze. Ovi ljudi ne razumeju da se na vlast dolazi i odlazi na izborima. Oni neće nikoga ni maltretirati ni povređivati", rekao je Dačić i dodao da ljudi koji prete nanose najveće zlo u državi.

Takođe, ukazao je da se nadležno tužilaštvo u slučaju iznetih pretnji izjasnilo da tu nema krivičnog dela, kao i da se povodom toga može podneti privatna tužba.

Na pitanje da prokomentariše to što pojedinim blokaderima i opoziciji smeta postavka izložbe "Jasenovac - trajna opomena" u Skupštini Srbije uoči dolaska Evroparlamentaraca u Beograd, Dačić je izjavio da je uvredljivo i sramotno što neko uopšte postavlja pitanje da to treba da se skloni.

"Kad sam bio ministar spoljnih poslova, u Evropskom parlamentu je organizovan skup o Alojziju Stepincu. Mi smo žestoko protestovali, ali nas niko nije fermao dva posto. Sada, oni mogu da organizuju o Stepincu u Evropskom parlamentu, a mi ne možemo. Mi u srpskom parlamentu možemo da organizujemo šta hoćemo. To je naša zemlja", rekao je Dačić.

Autor: Pink.rs