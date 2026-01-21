VUČIĆ SE SREO SA RUBIOM: Ukazao sam na pozicije Srbije o glavnim geopolitičkim pitanjima (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić susreo se u Davosu sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Markom Rubiom.

- Srdačan kratak susret sa @secrubio sa kojim sam razmenio mišljenja o aktuelnim globalnim političkim kretanjima i izazovima, kao i o temama ovogodišnjeg #WEF26- napisao je Vučić na svom instagram nalogu.

- Ukazao sam na pozicije Srbije o glavnim geopolitičkim pitanjima i izrazio uverenje da će odnosi naše zemlje i #SAD nastaviti da jačaju u oblastima od uzajamnog interesa, jer Srbija, iako mala zemlja, ima izuzetnu reputaciju kao dosledam i pouzdan partner u složenom međunarodnom kontekstu- poručio je Vučić iz Davosa.



Autor: Jovana Nerić