AKTUELNO

Politika

VUČIĆ SE SREO SA RUBIOM: Ukazao sam na pozicije Srbije o glavnim geopolitičkim pitanjima (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić susreo se u Davosu sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Markom Rubiom.

- Srdačan kratak susret sa @secrubio sa kojim sam razmenio mišljenja o aktuelnim globalnim političkim kretanjima i izazovima, kao i o temama ovogodišnjeg #WEF26- napisao je Vučić na svom instagram nalogu.

- Ukazao sam na pozicije Srbije o glavnim geopolitičkim pitanjima i izrazio uverenje da će odnosi naše zemlje i #SAD nastaviti da jačaju u oblastima od uzajamnog interesa, jer Srbija, iako mala zemlja, ima izuzetnu reputaciju kao dosledam i pouzdan partner u složenom međunarodnom kontekstu- poručio je Vučić iz Davosa.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

#marko rubio

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ SE OGLASIO POSLE SASTANKA SA MARKOM RUBIJOM: Fokus carine i DOLAZAK AMERIČKIH INVESTITORA!

Politika

Đurić se sastao sa Markom Rubiom: Diplomatska delegacija Srbije u Vašingtonu pred velikim izazovima

Politika

VUČIĆ SE SASTAO SA MARKOM RUBIJOM: Izuzetno važan razgovor u Njujorku - američki državni sekretar tražio sastanak sa predsednikom Srbije

Politika

'ISKORISTIO SAM PRILIKU DA PREDSEDNIKA POLJSKE POZOVEM U SRBIJU' Vučić u Davosu razgovarao sa Navrockim

Politika

VUČIĆ SE SASTAO SA ELIZABET ALEN: Dobar i koristan razgovor o regionalnim i geopolitičkim pitanjima, kako i o jačanju odnosa Srbije i SAD

Politika

OGLASIO SE VUČIĆ POSLE SASTANKA SA HILOM: Evo o čemu je predsednik razgovarao sa američkim ambasadorom (FOTO)