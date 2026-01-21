HOROR U NOVOM SADU: Dinkovi separatisti psuju decu srpskim policajcima (VIDEO)

Pedestak separatista koje predvodi ekstremista Dinko Gruhonjić opet se namerilo da napravi svinjac od Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Njihov jedini program je uništiti sve i uništiti živote svima koji žele da rade i uče!

Pogledajte šta rade Dinkove pumpadžijke:

Ово је цитат непознатог усташе:

"Дете ти је..ем оно најмлађе!"

Други усташа је опсовао нешто слично.

Дуга нам борба предстоји против овог зла. Нису то више људска бића него страшно звериње ... pic.twitter.com/EjUtlvDXHJ — Горан Давидовић (@GoranDvd) 21. јануар 2026.

Kada je došla policija da zavede red, Dinkovi separatisti su im psovali decu.

Autor: S.M.