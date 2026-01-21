HOROR U NOVOM SADU: Dinkovi separatisti psuju decu srpskim policajcima (VIDEO)

Pedestak separatista koje predvodi ekstremista Dinko Gruhonjić opet se namerilo da napravi svinjac od Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Njihov jedini program je uništiti sve i uništiti živote svima koji žele da rade i uče!
Pogledajte šta rade Dinkove pumpadžijke:
Ово је цитат непознатог усташе:— Горан Давидовић (@GoranDvd) 21. јануар 2026.
"Дете ти је..ем оно најмлађе!"
Други усташа је опсовао нешто слично.
Дуга нам борба предстоји против овог зла. Нису то више људска бића него страшно звериње ... pic.twitter.com/EjUtlvDXHJ
Kada je došla policija da zavede red, Dinkovi separatisti su im psovali decu.
Autor: S.M.