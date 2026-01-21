AKTUELNO

Politika

HOROR U NOVOM SADU: Dinkovi separatisti psuju decu srpskim policajcima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Pedestak separatista koje predvodi ekstremista Dinko Gruhonjić opet se namerilo da napravi svinjac od Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Njihov jedini program je uništiti sve i uništiti živote svima koji žele da rade i uče!

Pogledajte šta rade Dinkove pumpadžijke:

Kada je došla policija da zavede red, Dinkovi separatisti su im psovali decu.

Autor: S.M.

#Dinko Gruhonjić

#Filozofski fakultet

#Novi Sad

#separatisti

