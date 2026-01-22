AKTUELNO

Politika

IZLOŽBA O JASENOVCU ZA N1 JE PROVOKACIJA: Briga ih za žrtve, bitno im samo da se Picula ne uznemiri

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije/Tanjug/Sava Radovanović/Logo/Wikipedia.org/Mladifilozof ||

Plenumaši su još jednom pokaz ali da njima uopšte nije važno šta Srbija misli i šta je dobro za Srbiju, oni bi vlast pa makar to koštalo i brisanje preko milion Srba, Jevreja i Roma koje su ustaše pobile u NDH.

Blokaderima smeta čak i izložba o Jasenovcu u holu Narodne skupštine jer će uvrediti Piculu i Davora Ivu Štira!

Za novinare tajkunsko-blokaderske N1 izložba o Jasenovcu koja je otvorena pre nekoliko dana u Domu Narodne skupštine je "provokacija"!

Ne znaju da je 27. januar Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokusta, niti ih to zanima. Jedino što im je bitno je da se Picula ne uznemiri.

A Poslanik Evropskog parlamenta iz grupe Zelenih, profesor Vladimir Prebilič još na to kaže da razumeju taj "signal"? I on je istoričar?

Podsetimo, u Domu Narodne skupštine, u Centralnom holu, otvorena je pre pet dana izložba „Jasenovac – trajna opomena“, koju organizuje Muzej žrtava genocida uz podršku Ministarstva kulture, povodom osamdesete godišnjice oslobođenja sistema logora Jasenovac, herojskim probojem njihovih zatočenika, posvećenu 27. januaru, Međunarodnom danu sećanja na žrtve Holokausta.

Autor: Pink.rs

#Davor Iva Štira

#Izložba

#Jasenovac

#N1

