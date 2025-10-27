Ništa od mišljenje, samo pusta obećanja: Milan pokušao da kupi mir, ova podela je totalni fijasko (VIDEO)

Svima obećao pomoć, a nije im rekao šta misli o njima!

U toku je podela budžeta ovonedeljnog vođe Milana Stojičkovića. Naredni budžet dao je Tanji Boginji.

- Što se tebe tiče tu sam da ti pomognem, a tebi to ništa ne znači. Ko će šta dobiti za 1000 dinara više ili manje, govori o njima. Valjaš kad uradiš 1000 dobrih stvari, a kad uradiš jednu lošu najgori si - rekao je on.

- Tako je, ko se pronašao pronašao se. Od Boginje kadra nema - poručila je Tanja.

- Milosava, za tebe 3000 jer te volim. Podelio sam ovim momcima koji nikad nisu imali veliki budžet. Meni je žao jer svima nisam mogao da dam, ali vama sa kojima sam obar svima ću da dam koliko mogu - govorio je Milan.

- Jovana, o tebi nisam promenio mišljenje, a ovih 3000 ne znači da te ne cenim i ne poštujem. Uvek ću da budem tu za tebe. Tebi i tvojoj porodici sve najbolje, kao i sinu - rekao ovonedeljni vođa.

- Mene novac ne interesuje,očekivala sam mišljenje. Promenila sam mišljenje o tebi. Tvoje ponašanje prema meni nije pravedno. Promenio si i ti mišljenje o meni, a o tome govori to što si promenio svoje ponašanje - rekla je Jovana advokatica.

- Jedva čekam da raščivijamo tvoje mišljenje o drugima, jer ova podela je totalni fijasko - dodala je Aleksandra Jakšić.

Autor: A. Nikolić