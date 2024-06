Sve bi bilo drugačije: Stanislav smatra da bi se pomirio sa Mionom, da su razgovarali odmah nakon njegovog ulaska! (VIDEO)

Rekao otvoreno šta misli!

U toku je još jedno izdanje 'Igre istine' koju će odigrati Miona Jovanović i Stanislav Krofak.

- Zašto si bio ubeđen da bih se pomirila s tobom - upitala je Miona.

- Da sam ušao sa drugačijim stavom, sve bi bilo drugačije i mislim da bi se pomirili. Da sam odmah pričao s tobom, pomirili bi se - odgovorio je Stanislav.

- Uzela si mi telefon i provalila si mi šifru jednom. Zašto si to uzela i što mi nisi rekla šta ti smeta - pitao je on.

- Rekla sam ti da sam ti gledala telefon i da sam videla neke stvari. Nisam htela da raskinem, nije to samo tek tako ja raskidam. Ti možeš da presečeš, ja to ne mogu tako. Videla sam te neke stvari, dok smo živeli zajedno. Dopisivao si se sa nekom devojkom, lagao si me. Videla sam sliku kako se držite za ruku. Zakazivao si i masaže kod neke žene. Rekao si da me voliš, a raspituješ se za druge i ideš na masaže. Mislila sam da si me zavoleo i da te to ne zanima - rekla je Miona.

- Kad sam ulazila, bilo mi je teško da ti kažem da raskidamo. Nisam bila sigurna da želim to. Razmišljala sam šta će biti ovde, ako je tako bilo napolju. Sam si kriv što sam imala sumnje - nastavila je ona.

- Ja sam sve priznao. Ja tebi nikad nisam ulazio u telefon - rekao je Krofak.

- To je čudno - rekla je Jovanovićeva.

- Nisam takav lik, ja odmah vidim da li ima nešto pogrešno. To nije baš tako kako pričaš. Da mi se nisi svidela, ne bi dolazio u Beograd - rekao je Stanislav.

- Da, ali imao si druge, ovako neobavezno - rekla je Miona.

- Dopisivao sam se neobavezno, dok nisam znao na čemu smo. Ti si kao inspektor. Tebe sve što zanima, istražiš - kazao je Stanislav.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Iva Stanković