Brnabić: Velika sramota što delegacija Evropskog parlamenta želi da izbegne izložbu o Jasenovcu

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je velika sramota što delegacija Evropskog parlamenta (EP) koja dolazi u Beograd želi da izbegne izložbu posvećenu žrtvama genocida u Jasenovcu, koja je postavljena u holu Skupštine Srbije.

Brnabić je u Talinu, gde boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti, rekla da je neverovatno, jezivo i stravično da postoje evroparlamentarci koji žele da izbegnu tu izložbu.

Navela je da je Skupština Srbije dobila zvaničan dopis u kojem je upućena molba da delegacija Evropskog parlamenta (EP), koja dolazi u posetu Beogradu, ne prolazi centralnim holom gde je postavljena izložba posvećena žrtvama genocida u Jasenovcu, zbog, kako je navedeno u dopisu, određenih evroparlamentaraca i njihovih sentimenata,

Istakla je da je izložba postavljena zbog toga što je 27. januar Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida i dodala da evroparlamentarci koji dolaze umesto da, iz poštovanja prema srpskim žrtvama, odu sami i pogledaju izložbu, traže da im se obezbedi prolaz hodnicima, kako ne bi prolazili kroz centralni hol gde je postavljena izložba o Jasenovcu.

Brnabić je dodala da Evropski parlament ili predsednica parlamenta Roberta Mecola sigurno ne bi tako postupila.

"Hoću da napravim jasnu distinkciju, to nije Evropski parlament i ovo nije signal Evropskog parlamenta. Evropski parlament ili predsednica parlamenta Roberta Mecola sigurno ne bi tako postupila. Najveći deo evroparlamentaraca od njih 720 ne bi tako postupio", istakla je Brnabić.

