Delegacija Odbora za spoljne poslove EP danas u Skupštini Srbije

Delegacija Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta (AFET) boravi danas u poseti Skupštini Srbije. Iako je primarni cilj posete razgovor o reformama i evrointegracijama, boravak evroparlamentaraca u Beogradu prate oštre kritike državnog vrha Srbije zbog pokušaja izbegavanja izložbe posvećene žrtvama genocida u Jasenovcu.

Izbegavanje centralnog hola zbog "sentimenata"

Predsednica parlamenta Ana Brnabić ocenila je kao veliku sramotu zvaničan dopis delegacije EP u kojem se traži da ih do sala za sastanke sprovedu sporednim hodnicima. Razlog je, kako se navodi, želja određenih evroparlamentaraca da ne prolaze kroz centralni hol gde je postavljena izložba o Jasenovcu, zbog njihovih "sentimenata".

Vučić: Sastajem se sa važnijim ljudima u Davosu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je potvrdio da se neće sastati sa delegacijom, naglasivši da su u Srbiju došli nepozvani, bez konsultacija o datumu posete.

„U Davosu se viđam sa mnogo važnijim ljudima za Srbiju. Ne želim da se sastajem sa onima koji Srbiji žele najgore, kao što su Tonino Picula i njemu slični“, poručio je Vučić.

Plan sastanaka u Skupštini

Domaćin delegaciji je potpredsednica parlamenta Elvira Kovač, koja je najavila direktne razgovore o brzini reformi i rezolucijama EP. Satnica sastanaka je sledeća:

08.30: Sastanak sa Elvirom Kovač (Odbor za evropske integracije);

09.15: Razgovori sa predstavnicima opozicionih poslaničkih grupa;

10.35: Sastanak sa predstavnicima vladajuće koalicije.

Ko čini delegaciju?

Delegaciju predvodi Marta Temido (Portugal), a među članovima su i izvestilac za Srbiju Tonino Picula (Hrvatska), Davor Ivo Štir (Hrvatska), kao i predstavnici različitih političkih grupacija iz Litvanije, Austrije, Rumunije, Slovenije i Nemačke. Pored zvaničnika, planirani su i susreti sa predstavnicima civilnog sektora, akademske zajednice i medija.

Autor: Dalibor Stankov