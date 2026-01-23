OPASNA IGRA BLOKADERA: Zloupotrebili veštačku inteligenciju da prete policiji! (VIDEO)

Nakon što su izazvali haos i nerede na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, aktivisti koji stoje iza blokada otišli su korak dalje u svojoj radikalizaciji.

Ovoga puta, njihovo oružje postala je moderna tehnologija – zloupotrebili su veštačku inteligenciju (AI) kako bi kreirali monstruozne sadržaje usmerene protiv pripadnika MUP-a.

Lažni snimci i kletve

Na društvenim mrežama osvanuo je lažni snimak koji je, prema navodima medija, generisan pomoću AI alata. U videu se srpskoj policiji upućuju stravične kletve, pretnje i klevete, a sve sa očiglednim ciljem da se destabilizuju nadležni organi i isprovocira nasilje na ulicama.

"Ovo je za zatvor"

Javnost je zgrožena činjenicom da se tehnologija, koja bi trebalo da služi napretku, koristi za kreiranje najprizemnijih uvreda i crtanje meta na čelu policajcima koji rade svoj posao. Kako se navodi, psovke i direktni napadi im više nisu dovoljni, pa su prešli na digitalne manipulacije kako bi obmanuli građane.

"Srećom, većinska Srbija prepoznaje ove metode i zna sa kim ima posla," navode izvori bliski istrazi, naglašavajući da ovakva zloupotreba tehnologije zahteva hitnu reakciju nadležnih organa i najoštrije zakonske sankcije.

Stručnjaci upozoravaju da je korišćenje AI za širenje mržnje i pretnji bezbednosnim strukturama opasan presedan koji može imati nesagledive posledice. Dok blokaderi pokušavaju da izazovu novi talas nereda, snimci njihovih sramnih aktivnosti već su postali predmet osude na društvenim mrežama.

U videu ispod možete pogledati kako izgleda taj sramni snimak:

Autor: Pink.rs