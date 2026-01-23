AKTUELNO

Politika

OPASNA IGRA BLOKADERA: Zloupotrebili veštačku inteligenciju da prete policiji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta/Biljana Ljubisavljević ||

Nakon što su izazvali haos i nerede na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, aktivisti koji stoje iza blokada otišli su korak dalje u svojoj radikalizaciji.

Ovoga puta, njihovo oružje postala je moderna tehnologija – zloupotrebili su veštačku inteligenciju (AI) kako bi kreirali monstruozne sadržaje usmerene protiv pripadnika MUP-a.

Lažni snimci i kletve

Na društvenim mrežama osvanuo je lažni snimak koji je, prema navodima medija, generisan pomoću AI alata. U videu se srpskoj policiji upućuju stravične kletve, pretnje i klevete, a sve sa očiglednim ciljem da se destabilizuju nadležni organi i isprovocira nasilje na ulicama.

"Ovo je za zatvor"

Javnost je zgrožena činjenicom da se tehnologija, koja bi trebalo da služi napretku, koristi za kreiranje najprizemnijih uvreda i crtanje meta na čelu policajcima koji rade svoj posao. Kako se navodi, psovke i direktni napadi im više nisu dovoljni, pa su prešli na digitalne manipulacije kako bi obmanuli građane.

"Srećom, većinska Srbija prepoznaje ove metode i zna sa kim ima posla," navode izvori bliski istrazi, naglašavajući da ovakva zloupotreba tehnologije zahteva hitnu reakciju nadležnih organa i najoštrije zakonske sankcije.

Stručnjaci upozoravaju da je korišćenje AI za širenje mržnje i pretnji bezbednosnim strukturama opasan presedan koji može imati nesagledive posledice. Dok blokaderi pokušavaju da izazovu novi talas nereda, snimci njihovih sramnih aktivnosti već su postali predmet osude na društvenim mrežama.

U videu ispod možete pogledati kako izgleda taj sramni snimak:

Autor: Pink.rs

#Društvene mreže

#Filozofski fakultet

#Novi Sad

#Skandal

#ai prevara

#blokada

#policija Srbije

#pretnje

#veštačka inteligencija

POVEZANE VESTI

Politika

ISPLIVALI AUDIO SNIMCI MEĐUSOBNOG SUKOBA BLOKADERA IZ NOVOG SADA I BEOGRADA: Nakon tuče, plenumaši najavljuju nasilje i haos ako ne bude po njihovom

Politika

SKANDAL ZA FILOZOFSKI FAKULTET, DEKAN UŠAO I ZATEKAO SVINJAC! Vučević o divljaštvu blokadera: Neverovatne stvari! Otkrio i namere Bačulova i Pogačara

Zadruga

Ne može da se odvoji od nje! Janjuš obgrlio Dušicu, sve vreme je ljubi, ona uživa u njegovim dodirima (VIDEO)

Politika

DINKO GRUHONJIĆ TRAŽI POMOĆ HRVATA Pravi žrtve od sebe i svojih, a zaboravlja na milione Srba kojima je STAVLJAO ETIKETE

Zadruga

ZABORAVILA DA IMA DEČKA: Stefani OTPISALA Munju, sa Zolom napravila ozbiljne PLANOVE! (VIDEO)

Politika

Reporterka N1 samo što ne zaplače ispred Filozofskog fakulteta: Sve se vratilo u normalu, veliku broj studenata ide na ispite (VIDEO)