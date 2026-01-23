AKTUELNO

VEĆ PODELIO FOTELJE! Đilas otkrio ko su mu novi ministri: Marinika i moji ljudi preuzimaju vlast, a evo šta je rekao o ostalim blokaderima!

Lider Stranke slobode i pravde, Dragan Đilas, već je počeo da sastavlja "vladu u senci".

Tokom gostovanja na Novoj S, Đilas je otvoreno poručio da očekuje izbore do kraja godine i, ne gubeći vreme, podelio ključne resore svojim najbližim saradnicima, dok je ostale učesnike blokada bacio u drugi plan.

Marinika Tepić kao "stub" nove vlasti

Đilas je jasno stavio do znanja da smena vlasti za njega ne znači samo odlazak aktuelnog predsednika, već dovođenje ljudi iz njegovog najužeg kruga. Kao primer borbe protiv kriminala i korupcije, istakao je potpredsednicu svoje stranke, Mariniku Tepić, čime je praktično već nominovao za jednu od najvažnijih funkcija u državi.

„Promena vlasti znači da dođu ljudi koji su za evropsku opciju, ljudi koji znaju kako se bori protiv kriminala. Eto, tipa Marinika Tepić“, izjavio je Đilas bez oklevanja.

Ekonomija u rukama partijskih poslušnika

Osim Marinike, Đilas je "zapečatio" i ekonomske resore, ignorišući stručnjake van svog partijskog tabora. Za rešavanje državnih dugova i vođenje ekonomije planira ljude koji su već decenijama uz njega:

Dušan Nikezić: Viđen kao glavni ekonomski strateg;

Peđa Mitrović: Još jedno ime sa Đilasovog spiska za preuzimanje poluga moći.

Udar na ostale blokadere?

Interesantno je da je Đilas, veličajući isključivo kadrove SSP-a, poslao indirektnu poruku ostalim "blokaderima" i opozicionarima. On je naglasio da vlast ne treba da menjaju oni koji imaju "iste stavove kao Vučić", čime je praktično diskvalifikovao deo desne opozicije i aktivista sa kojima deli ulicu tokom blokada.

Dok narod poziva na jedinstvo na barikadama, Đilas je, sudeći po izjavama, već iscrtao mapu ministarskih kabineta na kojoj ima mesta samo za njegove najlojalnije saradnike.

Autor: Pink.rs

